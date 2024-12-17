聖誕新年｜多條港鐵綫平安夜及除夕通宵行駛

▲ 港鐵本地鐵路綫平安夜及除夕通宵行駛。（資料圖片）

聖誕新年期間，港鐵港鐵將會加強列車服務，而平安夜（12月24日）及除夕（12月31日）除機場快綫和廸士尼綫外的本地鐵路綫，將會通宵行駛。

港鐵表示，由本周五（20日）開始，廸士尼綫、港島綫、南港島綫、荃灣綫及東鐵綫將加強不同時段的列車服務，機場快綫亦會在12月25日及2025年1月1日，由香港站往機場方向的頭班車提早在5時30分開出。而12月29日晚及2025年1月1日晚由博覽館開出，經機場站往香港站的尾班車，將延後至凌晨1時開出。

▲ 港鐵本地鐵路綫平安夜及除夕通宵行駛。（資料圖片）

平安夜及除夕當日，除了機場快綫和廸士尼綫外，其餘8條本地鐵路綫將提早於下午3時行駛繁忙時段班次，並且通宵服務，東鐵綫上水至羅湖及落馬洲站路段除外。而廸士尼綫亦會跌合樂園跨年倒數活動，除夕夜延長服務至凌晨2時。

輕鐵方面，505、507、610、614P、615P、706及751共7條路綫，將於平安夜及除夕夜通宵行駛。而港鐵巴士506、K51及K54亦會延長服務時間。

港府正與深圳市政府商討跨年交通安排，羅湖口岸延長服務至凌晨2時，港鐵表示會合相應配合，詳情稍後公布。

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