新店開幕｜「好鍋日子」登陸啟德體育園零售館　 9款湯底全新1人火鍋體驗自煮特色炊飯

▲ 「好鍋日子」登陸啟德體育園零售館，這種天氣最適合吃火鍋！

【美食推介/好鍋日子/火鍋】天氣涼浸浸，最適合吃火鍋，株式会社帶來別開生面的一人火鍋品牌——好鍋日子，現在首間分店隆重開幕，選址啟德體育園啟德零售館！秉承「好鍋 溫暖每個共聚日子」（心地好い鍋で楽しい日々を）的理念，無論是獨享一人一鍋，還是與摯友相聚，「好鍋日子」都能為顧客帶來美味而溫暖的回憶。

▲ 「好鍋日子」登陸啟德體育園零售館

新店開幕好鍋日子｜價錢實惠低至$68起

「好鍋日子」提供9款精心調製的湯底，為每個套餐帶來獨特風味，價錢實惠低至港幣$68起。套餐包括蔬菜+鍋物盛合、精選肉品及日本白米飯，既豐富又精緻。客人還可以根據需要，升級份量或追加海鮮和肉品拼盤！

每餐的結尾更不容錯過，客人可加入日本白米飯以盡吸鍋中精華，按個人口味自煮熟成的炊飯，讓餐後體驗超越甜品幸福感倍增！2025年1月「好鍋日子」將在東薈城開設第二間分店，勢必成為港人最愛火鍋品牌之一。

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新店開幕好鍋日子｜按特色湯底打造9款獨特套餐組合

每個套餐均配有湯底、肉品、蔬菜加鍋物盛合，還有日本白米飯，每位都能按口味選擇特色套餐。下面搶先一覽四大推薦套餐：

茸美人鍋 ($148) 此套餐以養生姬松茸湯為基礎，搭配150g的Prime牛肩胛肉和牛五花。賞心悅目的湯底及肉品由上餐開始便是視覺及味覺的享受，最適合拍照打卡。 鰹旨味鍋 ($158) 此套餐以鰹魚昆布湯為主，結合三款肉品：Prime牛肩胛肉、牛五花及日本產豚梅肉，共250g。湯底的鮮味與新鮮蔬菜相得益彰，讓人每一口都回味無窮。 濃鶏白鍋 ($118) 此套餐以濃郁的鶏白湯為特色，搭配150g的Prime牛肩胛肉。湯底鮮香滑順，非常適合用作各款炊飯的基底，帶來暖心的用餐體驗。 胃覚醒鍋 ($88) 此套餐是愛辣人士的不二之選！以黃金酸菜湯為主，搭配牛五花和豚梅肉，熱湯浸泡下的肉品、蔬菜以及 生烏冬都十分美味。正如其名，吃過後讓你的胃部覚 醒！

*茄元氣鍋為素食之選，不含肉品及鍋物。

新店開幕好鍋日子｜必試養生姬松茸湯/鰹魚昆布湯/黃金酸菜湯

「好鍋日子」為客人精心調製了9款獨特湯底，讓每一鍋都充滿驚喜和味覺的探索。

養生姬松茸湯

（推介） 以珍貴的姬松茸為主角，交織出香 氣與鮮甜的味道。湯底以啫喱狀態呈現，加熱會逐漸溶化，相機食先或靜心品味都令人陶醉。 鰹魚昆布湯

（推介） 鰹魚高湯鮮味濃郁而不失深度，特別適合搭配海鮮和肉品。加入新鮮蔬菜後，更能展現出清爽甘甜風味。 壽喜燒湯

(推介) 以甜醬油為基調的經典的日本湯底，搭配薄切的和牛，讓肉質更加鮮嫩。加入新鮮的蔬菜和豆腐，帶出和風的獨特享受。 鶏白湯 濃郁鶏白湯，搭配雞肉和蔬菜更能突顯甘香，讓人倍感溫暖。 黃金酸菜湯

（推介） 以香辣刺激的風味能喚醒味蕾，適合喜愛重口味的食客！ 蕃茄濃湯 番茄的鮮甜，讓火鍋充滿健康與活力。 泡菜湯 加入泡菜的辛辣湯底定能喚醒味蕾，搭配各種肉品和蔬菜都異常開 胃。 藥膳當歸白湯 湯底富含營養又香濃，藥材的滋補效果讓每一口都充滿溫暖和滋養。 和式昆布 昆布高湯清淡而鮮美，能完美襯托出海鮮和蔬菜的原味，帶來自然的清新感受

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新店開幕好鍋日子｜嚴選日本產肉品及精選海鮮

鮮嫩的肉品是Shabu Shabu中不可或缺的主角。「好鍋日子」提供多種選擇，包括日本產黑毛和牛肩胛肉、美國SRF和牛肩胛肉眼心、美國牛小排、Prime牛肩脊及牛舌，等一定可以滿足各位「牛魔王」；另外更有日本產豚梅肉、雞腿肉等等，照顧各位肉類愛好者的不同口味。配搭精心調製的湯底，充分吸收鍋中精華，讓每一口都充滿濃郁風味。

新店開幕好鍋日子｜新鮮蔬菜+鍋物盛合

每個套餐均搭配新鮮的蔬菜加鍋物盛合，包括清爽的綠毛生菜、娃娃菜、豌豆苗、心內美蘿蔔、本菇及金菇（隨時令轉換），還有煙韌的年糕福袋、竹輪魚卷和蜂巢豆腐。不僅色彩繽紛，還能平衡口感，讓每一口都充滿層次。在享受一人一鍋的獨特體驗時吃得盡興！

「好鍋日子」深知港人熱愛海鮮，精選鮑魚、虎蝦、半殼蠔、帶殼扇貝、黑魚片、墨魚滑，為你的火鍋增添大海鮮味！無論是一人獨享、朋友小聚還是家庭聚餐，這樣的組合定會讓大家一口接一口，為您的火鍋體驗帶來更多驚喜與滿足。

▲ 食材新鮮

新店開幕好鍋日子｜每個座位均設獨立一人火鍋爐

每餐最幸福的結尾不僅限於甜品，「好鍋日子」設計3組各具風味的食材組合，為你帶來前所未有的一人火鍋體驗：自煮美味炊飯！每款套餐都提供日本白米飯，客人在品嚐火鍋的尾聲，可以將鍋中的湯底預留約 1.5cm 高，按個人口味自煮專屬炊飯。待時間熟成的炊飯，每一口都是心靈的充電站，滋味無窮令人回味。如果想讓味蕾大滿足，不但可升級（L）米飯，更可選不同口味，包括：玉子雜炊飯、鮮甜的蟹肉蟹膏雜炊飯及口感非凡的豬油渣雜炊飯，香酥美味又新奇！

最新影片推介：

「好鍋日子」啟德體育園啟德零售館1分店提供96個座位，每個座位均設獨立一人火鍋爐。以木系裝潢和柔和燈光營造出舒適的氛圍，店內備有多款座位間格，無論是喜歡獨處的內向型的I人，或者是熱愛聚會的外向型E人，都能在此找到舒適的用餐體驗。

新店開業期間（24年12月18日至25年1月17日），凡惠顧午市套餐，即可享優惠價$33追加美國牛小排50g一客（價值$42）；惠顧晚市套餐，更可以優惠價$48追加日本產黑毛和牛肩胛肉50g 一客（價值$64）。

好鍋日子 Shabu Days：

開幕日期：2024年12月18日

分店地點：啟德體育園啟德零售館1，2樓M1-206號舖

營業時間：星期一至五，中午12:00時至晚上9時30分；星期六、日及公眾假期，上午11時30至晚上9時30分(12月18-20日試業期間時間：中午12:00時至下午3時｜下午7:30分至晚上9時30分)

Facebook:ShabuDays.HK

Instagram: shabu_days

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