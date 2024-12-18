結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業　任食鮑魚周末8折

▲ 「蝦蝦燒」昨日在其fb專頁宣布，荃灣店將於明年1月12日結業。

【結業潮/蝦蝦燒/海鮮】 2024年即將結束，惟結業潮消息未有跟隨。曾是「全港最大室內流水蝦燒烤餐廳」的「蝦蝦燒」昨日宣布，荃灣店將於明年1月12日結業，而佐敦店則會繼續營業。該店一直推出優惠吸客，包括現時周末午市八折，亦有任食鮑魚、任飲韓國真露酒等優惠，但仍敵不過飲食寒冬，大批網民直呼不捨，「荃灣店係好坐又好食」。

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「蝦蝦燒」佐敦店於2020年開業，主打即夾即燒流水蝦，以及逾100款海鮮串燒任食任飲，包括丸類、素菜、肉類等，連羊扒、叉燒、金菇肥牛，成人每位300多元任食3小時，曾是人氣打卡熱點。該店翌年年底再於荃灣大鴻輝中心開分店，面積達9000呎，設有七條特長水道蝦缸，280個座位，曾是「全港最大室內流水蝦燒烤餐廳」，同時，該店標榜蝦、扇貝、花螺等海鮮標榜每日新鮮運送，吸引大批市民光顧，幾乎晚晚爆場，樂隊Mr.主音Alan Po（布志綸）都曾經幫襯。

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「蝦蝦燒」昨日在其fb專頁宣布，荃灣店將於明年1月12日結業，不少食客大感可惜，相比兩間分店，網民認為荃灣店坐得舒服，「係好坐又好食」、「一個好玩又好食嘅地方！」；不過，有人略嫌燒烤爐太細，若三五知己未必能夠盡興，「好食嘅但係要搞掂個爐先」、「個爐太細」、「太多人個爐的確太細，唔適合多人食」。

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「蝦蝦燒」佐敦店 地址： 佐敦白加士街10號至24號永富大廈1樓 訂座WhatsApp： 66520560 （只接收信息） 「蝦蝦燒」荃灣店 地址： 荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心11樓 訂座WhatsApp： 62796299 （只接收信息）

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