換身份證｜舊身份證將失效　入境處派外展隊助長者換證

▲ 入境處昨日派出外展隊到長洲、坪洲及南丫島，為有需要長者換證。（經濟日報圖片）

入境處派出外展隊到長洲、坪洲及南丫島，為有需要長者換證。外展隊昨日（17日）到訪長洲，為約30名長洲長者居民換證，連同長洲的5間安老院舍，共為超過170名長洲長者換證。另亦在坪洲及南丫島為7名長者提供換證服務。

《全港市民換領身份證計劃》於去年3月3日完結，載有1970年或之後出生日期的舊款智能身份證，將於明年5月12日起失效，而載有1969年或之前出生日期的舊證，則將於明年10月12日起失效，惟目前仍有少數市民仍未換證，包括一些居於離島、行動不便的長者。

入境處表示，有鑑於居於離島、只能靠船隻作為交通工具而並非居住於院舍的人士，因年紀及健康狀況不宜長途跋涉，故未能親身到入境處人事登記辦事處辦理換領身份證手續。處方派出外展隊到長洲院舍提供換證服務，透過離島區區議員及長洲鄉事委員會委員協助，為有需要長者換證。

早前入境處推出的「到訪院舍換證服務」，為居於住宿院舍的長者及殘疾人士提供換證及派送新證服務，惠及全港包括離島逾1100間院舍，為逾45000名院舍住客提供換證服務。該服務預計於明年第一季完成，截至上月，近730萬名身份證持有人已換領新智能身份證，佔所有需要換證的香港居民約91%。

至於4間指定人事登記辦事處的延長服務時段，包括港島辦事處、九龍辦事處、將軍澳辦事處及屯門辦事處，將按計劃於本月31日後結束。在延長服務時段結束後，舊款智能身份證持有人的換證申請，將集中由觀塘（臨時）辦事處辦理。

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