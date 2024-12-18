新移民打工｜新移民來港爭做炒散　 3日賺$3000 現金出糧 網民呻︰港人失業潮！

【新移民/小紅書/香港炒散】最近，小紅書大量湧現招聘人手，當中以兼職和炒散工作居多，不但無需經驗學歷不拘，更為搵工人士提供了靈活收入來源，而且部份工種時薪高達 $120，收工現金即時到手。

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香港是一個經濟繁榮的城市，但對於新移民而言，尋找全職工作的難度依然不容小覷。面對語言障礙、缺乏本地經驗以及高學歷要求等挑戰，導致他們在求職過程中屢屢碰壁。這種社交平台招聘，促使他們轉向靈活性更高的兼職和炒散工作。

新移民炒散｜工種五花八門

最近小紅書上就頻頻湧現大量有關「香港兼職現金」、「香港炒散」、「香港現金出糧工作」等帖文內容，顯示有不少在港內地人士都在尋找賺取現金的工作。工種五花八門涵蓋航空公司、酒樓酒店待應、地盤、工場執貨員、禮物包裝員，有些時新高逹$120包膳食，彈性時間，一些更特別招攬需照顧小朋友的家庭主婦。

其中有人在餐廳打工，每日9小時包午餐，炒散3日準時下班，合計工資$3000，時薪超過$100；另外有人在酒樓夜更兼職，工作4小時$320，即時薪$80，大嘆「真的很累」。

有網民稱2日半便可獲得$1850人工 ︰「在家附近地鐵站找到一個願意請我這種不怎麼會講粵語，之前內地理髮店做過前台偶爾也會幫手洗下頭，話說10年前的事情了，老闆人真的很好不嫌棄我，每天日結早9點半到晚6點，$600，然後基本小費就是會得到20，4分之一客人會給吧。」

亦有網民帖文稱︰「剛開始決定要兼職炒散的時候，有人帶我一把，我真的會少走很多彎路。剛開始要剋服心理，語言不通，沒經驗，困難重重。」不過只要有掙錢的決心最重要。

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