膽量挑戰︱殯儀館招聘夜更面試要求待停屍房10分鐘　月薪僅呢個數引熱議

▲ 殯儀館招聘夜更，面試要求待停屍房10分鐘！月薪僅呢個數引熱議。

【殯儀招聘／遺體冷藏室／太平間／殮房／停屍房】入職殯儀業絕對要夠膽量！近日，内地一間殯儀館招聘太平間夜更管理員，惟面試要求先在太平間待10分鐘，通過者方可進入面試；而職位月薪也隨之曝光，網民看後直呼「好卑微」。

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據内地媒體報道，12月6日，山東乳山市人力資源和社會保障局發佈一則招聘信息，指乳山市殯葬事務服務中心計劃招聘1名「遺體冷藏室管理員」，限年齡45歲以下男性，入職要求需具有初中及以上學歷，專業不限；能適應24小時輪班、完成夜間工作。

不過，招聘信息中還有一項驚人要求，讓不少人感到卻步：

現場測試——在遺體冷藏室待10分鐘的應試人員為合格，現場測試合格人員均進入面試。

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卑微月薪曝光 網民：後面多個0我也不願意

乳山市殯葬事務服務中心工作人員回應招聘内容稱，因為有些人比較忌諱或害怕，就沒辦法待那麼長時間，所以這只是一個考試方法，「我們工作需要要求一個人待超過10分鐘」。

另外，工作人員亦公佈工作月薪：

扣完五險之後，2200（人民幣），還有夜班費，沒有編制。

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