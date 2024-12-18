親子自助餐優惠｜尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一　$314起歎日本長腳蟹/凍龍蝦/燒乳豬

▲ 尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一，任食日本長腳蟹、凍龍蝦、燒乳豬。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】臨近聖誕節假期，計劃好與家人去邊度慶祝未？香港尖沙咀金域假日酒店推出自助餐買一送一優惠，$314起任食日本長腳蟹、凍龍蝦、燒乳豬。1月起更供應賀年經典粵菜自助餐，即睇詳情！

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自助餐優惠｜尖沙咀金域假日酒店聖誕自助餐

尖沙咀金域假日酒店 Bistro on the Mile 由即日起至12月31日前供應聖誕自助餐，晚餐精選推介包括日本長腳蟹、凍龍蝦、大蝦天婦羅、軟殼蟹天婦羅、花膠圓肉燉老雞、蒜蓉粉絲蒸扇貝、薑蔥炒龍蝦鉗、燒乳豬。甜品選擇亦十分豐富，例如有黑加侖子楓樹糖卷蛋、開心果黃梅批、聖誕造型蛋糕、聖誕馬卡龍塔等等。

自助餐優惠｜尖沙咀金域假日酒店賀年經典粵菜自助餐

1月1日起供應賀年經典粵菜自助餐，晚餐菜式有凍蝦、麵包蟹、凍龍蝦等海鮮刺身，熱葷包括紅燒牛尾配砵酒汁、日式蟹肉蒸蛋、燒有骨肉眼扒、上湯龍蝦伊麵、蟹粉海鮮扒津白、蒜蓉粉絲蒸扇貝、花膠燉雞湯、紅燒鮑魚冬菇等。另外，還有栗子拿破崙、開心果雜莓餅、Banana Milk Chocolate Cream 香蕉牛奶朱古力杯等。

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自助餐優惠｜尖沙咀金域假日酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：即日至2025年1月6日23:59

用餐日期：2024年12月18日至2025年1月28日

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓Bistro on the Mile

【KKday 買一送一】聖誕/ 賀年經典粵菜自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:15

優惠價：

星期四至日 $990/2位，平均$495/位（原價$1,822/2位）

12月31日 $1,199/2位起，平均$599.5/位起（原價$2,196/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買一送一】聖誕/ 賀年經典粵菜自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

$627/2 位，平均$313.5/位（原價$1,140/2位）

12月31日 $715/2位，平均$357.5/位（原價$1,316/2位）

預訂連結：【KKday網站】

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