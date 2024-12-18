一路走好丨美女遊戲直播主疑因拒「頭號粉絲金主」追求　遭登門下毒手終年25歲

【酷萱／網紅／遊戲直播】於內地遊戲直播界有不少粉絲支持的直播主「酷萱」竟於12月13日突然去世，終年僅25歲。其生前好友已證實死訊，不過對她的死因則僅以「意外」來交代，惟有爆料卻指她因拒絕「頭號粉絲金主」追求，而遭登門下毒手。

最新影片:

綜合內地傳媒報道，網紅「酷萱」其好友早前於網上發布了訃文，指懷著悲痛心情公告知:

主播酷萱已於12月13日因意外與世長辭，享年25歲....向曾經在她人生道路上，幫助支持過她的親朋好友表示感謝，願我們的天使酷萱在通往天堂的路上一路繁花，靈魂得到安息。

至於酷萱的追悼會，訃文中則未有交代，只是提及再有消息另行通知。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

據了解，憑著漂亮外型加上高超的打機技巧，「酷萱」於遊戲直播界一直有不少男粉絲支持，而她最後一次直播時間為12月13日下午，她當日在直播期間還有與粉絲互動，並無異樣。豈料直到晚上，網上便已流傳其去世消息，並得到其好友證實。對於外界對酷萱的死因揣測，她的好友僅透露是意外身亡，而酷萱的直播間管理員則回應指，希望「大家不要再議論，不要再惡意揣測，祝主播一路走好」。

但有疑似知情者爆料便指女方是因為不願意與「頭號粉絲金主」交往，對方於是偽裝成外賣員跑到她家將她殺害。有關傳言一出，即引來外界震驚，網民紛留言直指一旦是真，對方行為十分嚇人，「這麼恐怖」、「榜一大哥自己要給錢誰逼他了，我請問呢」、「一路走好真的可惜」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相關文章:

癌症殺手｜25歲網紅抗癌1年病逝 頭髮全掉光接近失明最後帖文全網淚崩

旅遊注意｜90後百萬女網紅闖印度警世5大駭人經歷 食麵包都出事直言生不如死

抽脂風險｜33歲女網紅醫院抽脂術後5小時身亡遺10歲子 醫生：單次抽脂不宜超過3升

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5