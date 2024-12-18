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一路走好丨25歲美女遊戲直播主疑遭殺害　27歲男子被補作案動機曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/12/18 12:19

最後更新： 1 小時前

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【酷萱／網紅／遊戲直播】於內地遊戲直播界有不少粉絲支持的直播主「酷萱」竟於12月13日突然去世，終年僅25歲。其生前好友已證實死訊，不過對她的死因則僅以「意外」來交代，惟有爆料卻指她因拒絕「頭號粉絲金主」追求，而遭登門下毒手。警方事後拘捕一名27歲姓徐男子，雙方事前曾因經濟糾紛產生矛盾。

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綜合內地傳媒報道，網紅「酷萱」其好友早前於網上發布了訃文，指懷著悲痛心情公告知:

主播酷萱已於12月13日因意外與世長辭，享年25歲....向曾經在她人生道路上，幫助支持過她的親朋好友表示感謝，願我們的天使酷萱在通往天堂的路上一路繁花，靈魂得到安息。

至於酷萱的追悼會，訃文中則未有交代，只是提及再有消息另行通知。

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據了解，憑著漂亮外型加上高超的打機技巧，「酷萱」於遊戲直播界一直有不少男粉絲支持，而她最後一次直播時間為12月13日下午，她當日在直播期間還有與粉絲互動，並無異樣。豈料直到晚上，網上便已流傳其去世消息，並得到其好友證實。對於外界對酷萱的死因揣測，她的好友僅透露是意外身亡，而酷萱的直播間管理員則回應指，希望「大家不要再議論，不要再惡意揣測，祝主播一路走好」。

但有疑似知情者爆料便指女方是因為不願意與「頭號粉絲金主」交往，對方於是偽裝成外賣員跑到她家將她殺害。有關傳言一出，即引來外界震驚，網民紛留言直指一旦是真，對方行為十分嚇人，「這麼恐怖」、「榜一大哥自己要給錢誰逼他了，我請問呢」、「一路走好真的可惜」。

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警方其後回應案情指，12月13日18點50分左右，上海閔行區永傑路某社區住宅內發生了一宗刑事案件，事件中一名女子姓祝死亡，而嫌疑人27歲徐男隨即被捕。據了解，疑犯作栽動機是因與死者生前有經濟糾紛，目前案件正在進一步調查中。

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