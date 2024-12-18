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新手爸爸｜前TVB主播老婆誕女升呢人父　姚雋彥轉型斜槓族考獲領隊牌照

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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前TVB新聞主播兼體育記者姚雋彥公布已升呢人父。

【TVB新聞主播姚雋彥/生龍B】龍年與蛇年似乎特別旺生B，連主播界也有喜事！前TVB新聞主播兼體育記者姚雋彥，今日（12月18日）於社交網公布已榮升人父，靚靚老婆誕下B女。

姚雋彥於IG貼出一家三口合照兼寫道：「公主駕到，母女平安，2024.12.17」，原來女兒前日出生，蔡雪瑩、許文軒以及袁偉豪也留言祝賀。

此外，早前姚雋彥分享數張跟老婆拍攝的孕照，只見姚太Janice身穿白色內衣外披薄紗，若隱若現的性感美，而姚雋彥情深吻下老婆額頭，另一張相見他從後擁著老婆，甜蜜非常。

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主播爸爸｜姚雋彥狠批《新聞女王》劇情離地

姚雋彥於2016年離開TVB，敢言的他對於舊東家取消晚間新聞中的體育新聞環節，於社交網表達可惜：「R.I.P. 20160716」，離開TVB後，姚雋彥曾於樂視體育香港（LeSportsHK）以有線體育擔任新聞主播及體育主持。

去年《新聞女王》播映時，姚雋彥批評劇情離地不合理，他於社交網寫道：「CREW車係寶馬，呢個電視台新聞部咁富貴，我搭開HIACE㗎咋！做Live都有稿讀，Add Lip兩句講埋鋪毛（Promote）就收工，呢份工真係易做。」

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主播爸爸｜姚雋彥主播轉行做領隊

結束15年主播生涯後，姚雋彥轉型當斜槓族，從其IG個人簡介所見，他擔任電視節目主持、主播、公關、 Digital Trainer，另外更於某大型保險公司任職。今年5月，他於IG透露考獲領隊牌：「各位朋友，我轉行喇，之後會轉做領隊，等利物浦官宣」。

現年41歲的姚雋彥中學就讀聖保羅書院，去年12月他曾回母校為170周年校慶擔任司儀，同場校友包括前廣播署長張文新、主播許文軒及布志綸。中學畢業後姚雋彥入讀香港浸會大學應用傳播學系，畢業後加入新聞主播行業。

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