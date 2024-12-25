借錢黨｜普通話男青衣借錢食飯　稱澳門賭錢致微信無法付款

▲ 普通話男青衣借錢食飯，稱澳門賭錢致微信無法付款，網民教1招揭穿騙局。

年近歲晚，市民要提高警覺，提防騙徒層出不窮之騙術。

近日，有街坊在Facebook「青衣街坊吹水會」群組發帖，指青衣長康邨附近有2名操普通話男子，稱在澳門賭博致微信限額無法付款，向途人借錢食飯。此事引起網民熱議，教街坊1招即可揭穿騙局。

借錢黨｜銅鑼灣內地夫婦稱微信被禁用 港男借$XXX網民震驚：仲有人信？！

借錢黨｜稱微信限額無法付款

樓主表示，青衣長康邨附近，有2名操普通話男子稱因在澳門賭百家樂，導致微信超過使用額度，無法付款，遂向途人借錢食飯。

樓主認為，即使2名男子所言屬實，亦不會向其提供幫助，「賭錢賭到冇錢買嘢食，就算係真嘅都唔會借！」，更呼籲街坊「年近歲晚，提防騙子」。

▲ 青衣長康邨附近日前有「借錢黨」出沒，年近歲晚，市民要提高警覺，提防騙徒層出不窮之騙術。（資料圖片）

有網民詢問如果被騙，買食物的價格大約在幾十元，是否會造成更大的損失，樓主回答道，「用微信俾唔到錢商舖，用微信過數俾你，然後盜用你銀行或手機資料」，遂建議其不要輕易向他人展示或掃描個人的收付款二維碼，更指「科技日新月異，騙徒手法層出不窮！」。

借錢黨｜網民：帶佢去差館食

此事引起熱議，有網民建議若再遇到騙徒稱借錢食飯，直接將其帶至警署「食飯」以揭穿騙局，「帶佢去青衣警署食啦」、「帶佢去警署canteen嘛，會招待佢」、「叫他去差館有飯包有房訓」，還有人指騙徒以澳門賭錢被限額為由借錢不合邏輯，「一個好唔值得幫助各理由」、「澳門嚟到青衣買嘢食？」、「佢用隨意門由澳門嚟香港」、「澳門賭場唔係有免費嘢食咩？」。

▲ 2名操普通話男子，稱在澳門賭博致微信限額無法付款，向途人借錢食飯。（取自Facebook「青衣街坊吹水會」群組）

借錢黨｜騙徒曾在郵局附近出現

有不少居住在附近的網民亦提供相關騙徒信息，提醒街坊留意，「前日早上喺郵局上樓梯前小小位置，2個操普通話高大男子（疑似與樓主所遇騙徒為同2人）企喺度，當時感覺佢哋有啲古怪，要提醒老人家防騙子」、「有女騙徒大約6點喺泳池409小巴站，一見單身男嘅，就用普通話叫人做帥哥」、「海立方樓上樓下最多騙子，市民去玩要小心啲」。

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