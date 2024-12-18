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結業潮｜連鎖越式餐廳「越男仔」執剩4間　荃灣分店本月底結業街坊嘆可惜

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 7 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

越男仔位於荃灣的分店將於12月31日結業。

結業潮一浪接一浪，又有小店支撐不住執笠！在香港擁有多間分店的越南餐廳「越男仔」，其荃灣店將經營到本月底便會倒閉，有市民惋惜又少了一間平民食堂供選擇。

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結業潮｜越男仔荃灣分店本月底執笠

日前，一名市民於Facebook群組「全港店舖執笠結業消息」發文，指出位於荃灣大壩街的「越男仔」很快會告別大眾。根據上載的照片可見，一張告示牌放在店門當眼處，內文顯示其荃灣分店快將租約期滿，而餐廳將會經營至本月的31日便告結業。而餐廳更溫馨提示各位粉絲食客可移步到其他四間分店繼續惠顧，包括旺角廣華街、沙田河畔花園、啟德Airside及九龍灣德福。

結業潮｜執剩4間分店 前身為「越滿居」

其實，「越男仔」的老闆在多年前已在香港開店創業，早年的店名為「越滿居」，其店舖位置是位於尖沙咀及元朗，不過因為租金高及人手短缺問題雙告倒閉。期後，老闆以新名「越男仔 De Viet Son」繼續開設新店，並一直經營至今。「越男仔」一直是街坊間頗受歡迎的餐廳，其門口不時見到有排隊的情況，在Openrice內一直收獲甚多好評，而旺角、沙田的分店更有超過三百多的正評。

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結業潮｜逆市救亡曾推$1海南雞

數年前新冠肺炎肆虐全球，「越男仔」曾在2020年初推出「$1 招牌海南雞」及其他不同的救亡優惠，與市民共渡難關，成功「頂住」。但是，可惜遇著是次的經濟低迷衝擊下其荃灣分店卻支撐不了，要宣告結業。

結業潮｜區內街坊感不捨

「越男仔」於Facebook專頁公布荃灣店結業消息，並寫下「感謝荃灣街坊支持，有緣再見」，帖文收獲不少的「抱抱打氣」、「喊喊」、「O咀」公仔表示不捨及惋惜，亦有市民留言表示「可惜，可惜」。

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