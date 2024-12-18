時尚速報｜陳冠希旗下品牌CLOT夥拍adidas　合作首推Superstar版「變種」皮鞋

這十多年，陳冠希幾乎將演藝事業停頓，2003年開設時裝品牌CLOT，決心要當一個潮人，最初他夥拍Nike，最近他改投adidas懷抱，先後推出數個聯乘系列，而今個星期更首次突破性推出一款「adidas皮鞋」，大家不要錯過。

於今個星期五發售的CLOT Dress Capsule by Edison Chen系列，當中包括一套西裝款式的運動外套與長褲，將西裝和運動套裝款式互相融合，標志性三條紋細節以暗色呈現，三葉草品牌標志點綴於口袋一側。

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至於重點就一定是將經典的Superstar球鞋變成一對皮鞋，鞋款融合了品牌的經典傳承與現代街頭美學，採用高品質意大利皮革製造鞋面，搭配皮鞋中底，而橡膠外底則提供抓地力支持，雖然將運動鞋變成皮鞋的設計早有前科，但不得不說這對「變種」Superstar的而且確大有看頭。

有興趣的朋友可要留意今個星期五於CLOT專門店和官方網站率先發售。

查詢：juicestore.com

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