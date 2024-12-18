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晾衫乾衣｜冬天洗衫厚褸衛衣難曬乾？　日本專家教「逆向晾曬法」2步極速晾乾

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

冬天洗衫厚褸衛衣難曬乾？日本專家教「逆向晾曬法」做2步極速晾乾。

【室內晾衫/洗衣/曬衫】冬天洗厚重的衣服時，通常難以晾乾，近日日本大廠花王Attack洗衣液在官方社交平台上，分享1招「逆向晾曬法」，2個步驟便能讓厚衣物快速晾乾！

晾衫乾衣｜2步快速晾乾冬天厚衫

日本花王Attack洗衣液在X（前稱Twitter）上發文，分享一個冬天曬衣技巧，只需要2個步驟便能讓冬天衣物更快速地乾燥，帖文更引來大批網民轉發。即睇「逆向晾曬法」2大步驟！

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晾衫乾衣｜網民大讚「逆向晾曬法」

帖文一出，已有逾200萬次瀏覽，大部分網民都大讚該晾衣法「乾得最好」、「原來可以這樣晾衣服」、「之前也是用這種方法晾乾衣服」、「不用擔心衣服乾不及來穿了」。

同場加映：6大室內晾衫錦囊

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