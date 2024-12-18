晾衫乾衣｜冬天洗衫厚褸衛衣難曬乾？　日本專家教「逆向晾曬法」2步極速晾乾

▲ 冬天洗衫厚褸衛衣難曬乾？日本專家教「逆向晾曬法」做2步極速晾乾。

【室內晾衫/洗衣/曬衫】冬天洗厚重的衣服時，通常難以晾乾，近日日本大廠花王Attack洗衣液在官方社交平台上，分享1招「逆向晾曬法」，2個步驟便能讓厚衣物快速晾乾！

晾衫乾衣｜2步快速晾乾冬天厚衫

日本花王Attack洗衣液在X（前稱Twitter）上發文，分享一個冬天曬衣技巧，只需要2個步驟便能讓冬天衣物更快速地乾燥，帖文更引來大批網民轉發。即睇「逆向晾曬法」2大步驟！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：

晾衫乾衣｜網民大讚「逆向晾曬法」

帖文一出，已有逾200萬次瀏覽，大部分網民都大讚該晾衣法「乾得最好」、「原來可以這樣晾衣服」、「之前也是用這種方法晾乾衣服」、「不用擔心衣服乾不及來穿了」。

同場加映：6大室內晾衫錦囊

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

更多生活智慧相關報道：

行李箱損壞｜旅行遇行李箱爆轆？ 網民推薦買12蚊店1物自救



洗衣機用法｜滾筒洗衣機放衫次序錯誤會壞機？ 日本家電商教2招洗衣機正確用法



手機保養︱冬天手機耗電快放近1物易故障 專家教2招延長電池壽命



執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？ 空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢



HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】