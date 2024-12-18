兒童增高｜162cm奧運冠軍11歲仔身高偏矮　憂慮2年含淚讓兒子注射生長激素【附增高食譜】

▲ 兒童增高｜奧運冠軍鄒市明11歲二仔身高偏矮，令父母十分憂心！

【鄒市明/兒童身高/兒童增高】小朋友身高絕對是家長最關注的問題之一，內地拳擊奧運冠軍鄒市明的老婆冉瑩穎也不例外，由於11歲次子目前身高只有136.6cm，未能達到該年齡層的標準身高，因而令她十分焦慮，最終在醫生建議下決定讓兒子打生長激素，以免錯過生長期！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

兒童增高｜鄒市明曾帶長子參加《爸爸去哪兒3》

有「拳王」之稱的鄒市明曾獲得兩枚奧運金牌，2013年轉入職業拳壇，他跟太太冉瑩穎婚後育有3名兒子，大仔鄒明軒今年已13歲，曾跟爸爸參加親子真人騷《爸爸去哪兒3》而廣為人熟悉，而二仔鄒明皓11歲，被發現跟年長兩歲的哥哥身高相差甚大，哥哥比他高出差不多兩個頭。

兒童增高｜二仔由8歲開始不長高

近日冉瑩穎含淚拍片透露，她非常擔心皓皓的身高，因為發現皓皓8歲的時候，開始感到兒子不怎麼長高了，但當時心想，皓皓出世時比哥哥還要長1cm，可能之後會追回進度，因此這兩年讓他接觸籃球運動，卻發現幫助不大，還見到在籃球隊同齡小孩中，皓皓的身高明顯矮小很多，令她愈來愈憂心。

最新影片推介:

兒童增高｜鄒市明讓子注射生長激素

直至最近她帶兒子去醫院進行一系列檢查，最終醫生建議皓皓注射生長激素，否則會錯過最好的生長期。最終冉瑩穎聽取醫生建議，同意兒子接受打生長激素療程，但想到兒子要每日捱針，她也心痛得哭起來，反而皓皓扮作輕鬆，好讓媽媽不用太擔心，而冉瑩穎亦有親手為囝囝在肚皮處注射，並將照片分享至社交平台，她表示再配合飲食、運動，希望能皓皓能成功長高。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

點擊圖片即睇內地及香港兒童生長圖表：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

兒童增高｜兒子目前136.6cm比標準身高矮

另外，根據內地某健康平台發布2024年1至18歳男生標準身高表，皓皓目前的身高未能達到標準身高145.3cm，目前他的身高是136.6cm，處於偏矮程度；有大批網民對此議論紛紛，指皓皓的身高似乎與基因遺傳有關，因為爸爸鄒市明官方身高顯示162cm，媽媽冉瑩穎官方身高為164cm，可見父母都不是高個子，相信基因是最大關係。

兒童增高｜5天帶飯早午餐單食譜

註冊中醫師馬琦傑在Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」曾分享適合5至12歲小朋友的5天帶飯食譜，針對小朋友長高長肉、智力發展、情緒穩定。馬醫師表示，小量多餐是重點，穩定血糖不易做成虛胖，以下為馬琦傑醫師為5歲至12歲的小朋友設計的5日帶飯早午餐單食譜：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

延伸閱讀：兒童增高｜長高長肉穩定情緒又聰明 中醫設計5天簡易增高帶飯食譜

相關內容：

基因遺傳｜小朋友智商遺傳媽媽身高是爸爸？ 父母基因大比拼揭開子女7個遺傳特質

偏食挑食｜小朋友偏食不吃菜怎麼辦？ 營養師教4招讓孩子愛上蔬菜

兒童增高︱家長催谷仔女身高 日花數百元注射生長激素：太矮就沒自信【附5招增高法】

兒童增高︱飲1杯珍奶停止長高3小時 專家警告1個時段千萬別喝 【附13款增高食物】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】