打機課金｜16歲骨癌少年打機花光14萬救命錢　遊戲公司最後咁處理【附骨癌症狀】

▲ 16歲骨癌少年打機花光14萬救命錢，遊戲公司最後咁處理。

【惡性骨肉瘤／骨折／骨癌／打機／課金】打機課金在所難免，但凡事適可而止。內地一名少年患骨癌，在醫院做化療期間身體非常疼痛，故開始用打機消磨時間和分散注意力。沒想到一下子，居然將辛苦借來的「救命錢」全部課金。父親得悉後崩潰落淚，而事情結局卻是出乎意料。

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骨癌｜一次骨折揭長惡性骨肉瘤

綜合內媒報道，中國河南滑縣一名16歲少年兩年前腿部骨折，揭發有惡性骨肉瘤確診骨癌。起初腫瘤只有雞蛋般大小，如今已經漲大如球一樣。為了保命，唯有做手術將腿骨換成義肢。術後少年亦隨即進行12次化療，前期合共花費30多萬元人民幣（約32萬港元）。少年家境貧窮，為了支付昂貴的醫藥費，父親不惜四周問親戚朋友借錢，集腋成裘共得14萬元人民幣（約15萬港元），打算全數用來支付兒子的化療費用。

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骨癌｜父親四處籌錢醫病 癌子將救命錢課金打機

直到今年6月，少年覆診時發現骨癌惡化且轉移肺部，病情嚴峻。父親不想放棄任何治療的機會，遂將兒子轉院到上海繼續治療。這時，他突然發現東拼西湊籌得的金錢所剩無幾，驚揭兒子將14萬元的「救命錢」全部用來打機課金，3個月來課金到《凡人修仙傳》、《鬥羅大陸》和《王牌戰爭》3個手機遊戲。父親訴說苦況，不禁哽咽落淚：

前期治療已經花去了30多萬，這14萬都是我東拼西湊向親戚朋友借來的。

骨癌｜打機緩解壓力 忘記化療痛楚

少年後來表示，自己當時並不知道原來銀行卡裡面的錢是用來醫病，而他以前亦從來沒有打機習慣。自從患癌後需要入院化療，過程很難受，才開始用打機來分散注意力，暫時忘卻身體的疼痛和減壓：

打機開心的時候就想笑，可以暫時忘記一點疼痛……

骨癌｜遊戲公司破例退款80%

3間遊戲公司得悉事情來龍去脈，指課金的遊戲道具已經全部使用完畢，程序上過數後亦不設退款。惟體恤少年的情況，決定退還80%的款項，合共12多萬元人民幣（約13萬港元）。父親對此非常感激，指兒子用了這筆錢做後續治療，病情有所好轉，亦已準備轉院到上海繼續治病。少年亦引以為鑑，對於自己不理智的打機行為感到後悔，揚言「我再也不會打遊戲了！」

骨癌｜患者存活率只約3成

兒童癌症專家、中文大學兒科學系教授李志光曾接受TOPick訪問時指出，骨癌中的「骨肉瘤」，可分為「局部性」和「擴散性」。「局部性骨肉瘤」只局限於某一個位置，患者存活率約為70%；但「擴散性骨肉瘤」顧名思義，腫瘤會經淋巴擴散到其他地方如骨和肺等部位，存活率僅約30%。

骨肉瘤在本港並非常見。李志光指出，骨肉瘤通常會長在膝蓋的周圍，常見徵狀包括骨頭或關節疼痛、腫脹等。過往曾每年接收約10宗此病例，罹患者大多為兒童。患童中也只有約20%患「擴散性骨肉瘤」，可見是一種罕見癌症。

骨癌｜骨癌症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

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