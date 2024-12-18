澳門回歸25周年｜習近平今日抵澳門　一文看清特別交通及安檢安排

▲ 為了確保慶回歸期間的公共秩序及安全，澳門當地將升級實施嚴格安檢。（經濟日報圖片）

周五（20日）是澳門回歸25周年，國家主席習近平將於今日（18日）稍後抵達澳門，將出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨第六屆政府就職典禮，亦會視察澳門各區。

澳門當局亦會舉辦一系列活動慶祝，包括文藝晚會、招待酒會等。為了確保慶回歸期間的公共秩序及安全，澳門當地將升級實施嚴格安檢。有手持盾牌的警察在澳門外港碼頭入境大堂戒備，行人道有警員巡邏，保安明顯增強，而海陸空各口岸都有特別安排。

赴澳旅客需提早30分鐘前往港澳碼頭

海路方面，本港上環港澳碼頭，旅客需按目的地分流排隊，前往澳門的乘客需通過海關人手安檢，檢查隨身物品及行李，無人機等物品禁止入境。而噴射飛航及金光飛航提醒前往澳門的旅客，需提早30分鐘前往港澳碼頭閘口，以預留充足時間進行所需清關工作。

港珠澳大橋設臨時安全檢查站

另外，珠海市公安局將聯合珠海出入境邊防檢查總站，至本月22日凌晨12時，在港珠澳大橋東人工島設立臨時安全檢查站。市民如果由香港出發，經港珠澳大橋往澳門，在香港口岸會檢查出境人士的行李；而大橋近珠海的路段，亦有內地海關人員抽查車輛，被查車輛的乘客須再次接受安檢。

香港運輸署宣布，港珠澳大橋將實際臨時交通安排。在䃟石灣掉頭處與䃟石灣掉頭處以西約1.3公里處之間的一段港珠澳大橋、往珠海及澳門方向的左線及中線將臨時封閉，前往珠海及澳門的車輛需使用右線行駛。

而港珠澳大橋在䃟石灣掉頭處以西約1.3公里處至東人工島之間的一段港珠澳大橋、往珠海及澳門方向的中線將臨時封閉。前往珠海的車輛需使用左線，而前往澳門的車輛則應使用右線。

運輸署預料，行經上述車程會較長，呼籲駕駛人士小心駕駛及保持忍讓，並按現場交通標誌的指示行駛。

此外，澳門民航局亦發出通告公佈指，至本月22日，無人機將禁飛9日，若違反禁飛規定，將被罰款2,000至20,000元。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】