親子自助餐優惠｜帝逸酒店推可口可樂聖誕自助餐　72折晚市任食日本原條直送油甘魚+免費參觀可樂廠

▲ Alva House聯乘可口可樂推出「可口可樂」無限饗樂 聖誕盛宴自助晚餐。（圖片由酒店提供）

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐/可口可樂/帝逸酒店】聖誕節快到了，沙田的帝逸酒店新推出了可口可樂主題聖誕大餐！惠顧晚市自助餐可任食日本原條直送油甘魚，還可免費獲得可口可樂精美禮品和參觀可樂廠的機會。

現在經KKday預訂12月23日至31日的日子，還可享72折優惠；而酒店官網也推出快閃優惠，其中2025年1月1日的晚市成人價錢$660連加一服務費。小朋友又食又玩，必定難忘又開心！

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Alva House與「可口可樂」合作，即日起至2025年2月28日期間推出「可口可樂」無限饗樂 聖誕盛宴自助晚餐，有多款可樂主題的鹹甜美饌，即日起至2025年1月1日還可吃到聖誕特色美食，例如燒原隻火雞和燒美國斧頭扒肉眼。此外，酒店設有精心設計的打卡位，一眾可樂迷絕對不可錯過！

自助餐優惠｜「可口可樂」無限饗樂 聖誕盛宴自助晚餐

自助晚餐除了推出一向受歡迎的蒜蓉蒸龍蝦、香草燒羊架、焗原條三文魚柳、大蝦串燒、和牛海膽壽司等，還有近日全新登場，鮮香暖胃的人氣即煮麻辣燙及熱氣騰騰的大竹籠蒸海鮮；逢星期五至日更有師傅即席獻技，現場展示鐵板炒蟹及將日本原條直送、重約6公斤的油甘魚即剖解體。

而「可口可樂」無限饗樂 聖誕盛宴自助晚餐的特色美食包括：

以可樂昇華滋味的炆和牛肋條

結合秘製醬汁與可樂滋味製成的創意可樂豉油雞

可樂造型精緻香蕉朱古力蛋糕+栗子戚風忌廉蛋糕

清爽的小青檸可樂雪葩等。

聖誕果子餡餅

聖誕薑餅

栗子蜜柑啫喱禮物盒

特別造型的杏仁糖樹頭蛋糕

榛子醬70%朱古力樹樁蛋糕

開心果意大利芝士聖誕樹等

另外於兒童玩樂區亦設聲光閃快拍主題遊戲及聖誕打卡區（逢星期六、日及公眾假期開放），家長在享用美食同時，小朋友也尋找到放電樂趣！

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自助餐優惠｜送可口可樂禮品及參觀可樂廠

聖誕節又怎會少了聖誕禮物？於推廣期間，凡惠顧「可口可樂」主題自助晚餐之客人均可免費獲贈「可口可樂」精美禮品乙份（先到先得，送完即止）、薄荷香橙可樂特飲或鴨屎香檸檬可樂特飲一杯（款式輪流供應）及香港可口可樂博物館參觀*名額兩位！於指定日子，還有聖誕老人到訪大派禮物,，以及合唱團獻唱聖誕頌歌。

*香港可口可樂博物館參觀時段為2024年12月20日至2025年2月28日逢星期五下午4時30分至5時30分；名額30位，先到先得，額滿即止。

自助餐優惠｜「可口可樂」無限饗樂 聖誕盛宴自助晚餐詳情

推廣期：2024年12月12日至2025年2月28日

主題自助餐晚市原價：

星期一至四（下午6時至晚上9時30分） 成人：$758、小童：$458、長者：$570

星期五至日（下午6時至晚上9時30分） 成人：$828、小童：$488、長者：$620



特別日子原價：

12月24日（二）- 平安夜 首輪（下午5時30分至晚上8時） 成人：$968、小童：$528

12月24日（二）- 平安夜 次輪（晚上8時30分至11時） 成人：$908 小童：$528

12月25日（三）- 聖誕節 首輪（下午5時30分至晚上8時） 成人：$968 小童：$528

12月25日（三）- 聖誕節 次輪（晚上8時30分至11時） 成人：$908 小童：$528

12月26日（四）- 節禮日（下午6時至晚上9時30分） 成人：$908、小童：$528

12月31日（二）- 除夕（下午6時至晚上9時30分） 成人:HK$908 小童:HK$528



地址: 香港沙田源康街1號帝逸酒店1樓Alva House

酒店官網訂購連結

KKday72折優惠連結

電話: 3653 1168、WhatsApp 5237 7111

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