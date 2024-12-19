  • 16°C
香港時間：20241219日 (四) 20:49

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐優惠｜帝逸酒店推可口可樂聖誕自助餐　72折晚市任食日本原條直送油甘魚+免費參觀可樂廠

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

Alva House聯乘可口可樂推出「可口可樂」無限饗樂 聖誕盛宴自助晚餐。（圖片由酒店提供）

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐/可口可樂/帝逸酒店】聖誕節快到了，沙田的帝逸酒店新推出了可口可樂主題聖誕大餐！惠顧晚市自助餐可任食日本原條直送油甘魚，還可免費獲得可口可樂精美禮品和參觀可樂廠的機會。

現在經KKday預訂12月23日至31日的日子，還可享72折優惠；而酒店官網也推出快閃優惠，其中2025年1月1日的晚市成人價錢$660連加一服務費。小朋友又食又玩，必定難忘又開心！

點擊圖片放大
+6
+5

Alva House與「可口可樂」合作，即日起至2025年2月28日期間推出「可口可樂」無限饗樂 聖誕盛宴自助晚餐，有多款可樂主題的鹹甜美饌，即日起至2025年1月1日還可吃到聖誕特色美食，例如燒原隻火雞和燒美國斧頭扒肉眼。此外，酒店設有精心設計的打卡位，一眾可樂迷絕對不可錯過！

自助餐優惠｜「可口可樂」無限饗樂 聖誕盛宴自助晚餐

自助晚餐除了推出一向受歡迎的蒜蓉蒸龍蝦、香草燒羊架、焗原條三文魚柳、大蝦串燒、和牛海膽壽司等，還有近日全新登場，鮮香暖胃的人氣即煮麻辣燙及熱氣騰騰的大竹籠蒸海鮮；逢星期五至日更有師傅即席獻技，現場展示鐵板炒蟹及將日本原條直送、重約6公斤的油甘魚即剖解體。

而「可口可樂」無限饗樂 聖誕盛宴自助晚餐的特色美食包括：

  • 以可樂昇華滋味的炆和牛肋條
  • 結合秘製醬汁與可樂滋味製成的創意可樂豉油雞
  • 可樂造型精緻香蕉朱古力蛋糕+栗子戚風忌廉蛋糕
  • 清爽的小青檸可樂雪葩等。
  • 聖誕果子餡餅
  • 聖誕薑餅
  • 栗子蜜柑啫喱禮物盒
  • 特別造型的杏仁糖樹頭蛋糕
  • 榛子醬70%朱古力樹樁蛋糕
  • 開心果意大利芝士聖誕樹等

另外於兒童玩樂區亦設聲光閃快拍主題遊戲及聖誕打卡區（逢星期六、日及公眾假期開放），家長在享用美食同時，小朋友也尋找到放電樂趣！

最新影片：

童學園
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

自助餐優惠｜送可口可樂禮品及參觀可樂廠

聖誕節又怎會少了聖誕禮物？於推廣期間，凡惠顧「可口可樂」主題自助晚餐之客人均可免費獲贈「可口可樂」精美禮品乙份（先到先得，送完即止）、薄荷香橙可樂特飲或鴨屎香檸檬可樂特飲一杯（款式輪流供應）及香港可口可樂博物館參觀*名額兩位！於指定日子，還有聖誕老人到訪大派禮物,，以及合唱團獻唱聖誕頌歌。

*香港可口可樂博物館參觀時段為2024年12月20日至2025年2月28日逢星期五下午4時30分至5時30分；名額30位，先到先得，額滿即止。

自助餐優惠｜「可口可樂」無限饗樂 聖誕盛宴自助晚餐詳情

推廣期：2024年12月12日至2025年2月28日 

主題自助餐晚市原價：

  • 星期一至四（下午6時至晚上9時30分）
    • 成人：$758、小童：$458、長者：$570
  • 星期五至日（下午6時至晚上9時30分）
    • 成人：$828、小童：$488、長者：$620

特別日子原價：

  • 12月24日（二）- 平安夜 首輪（下午5時30分至晚上8時）
    • 成人：$968、小童：$528
  • 12月24日（二）- 平安夜 次輪（晚上8時30分至11時）
    • 成人：$908 小童：$528
  • 12月25日（三）- 聖誕節 首輪（下午5時30分至晚上8時）
    • 成人：$968 小童：$528
  • 12月25日（三）- 聖誕節 次輪（晚上8時30分至11時）
    • 成人：$908 小童：$528
  • 12月26日（四）- 節禮日（下午6時至晚上9時30分）
    • 成人：$908、小童：$528
  • 12月31日（二）- 除夕（下午6時至晚上9時30分）
    • 成人:HK$908 小童:HK$528

地址: 香港沙田源康街1號帝逸酒店1樓Alva House

酒店官網訂購連結

KKday72折優惠連結

電話: 3653 1168、WhatsApp 5237 7111

更多親子自助餐優惠：

親子自助餐優惠｜Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二　$494起任食長腳蟹/烤生蠔/川味水煮牛肉

親子自助餐優惠｜尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一　$314起歎日本長腳蟹/凍龍蝦/燒乳豬

親子自助餐優惠｜灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一　$217起任食生蠔/蟹腳/肉眼扒

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

冬至節氣2024｜冬至必食4大開運菜　做錯2事蛇年恐無運行　風水師提醒︰勿吃白色湯圓
今日 08:00
冬至節氣2024｜冬至必食4大開運菜　做錯2事蛇年恐無運行　風水師提醒︰勿吃白色湯圓
親子自助餐優惠｜Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二　$494起任食長腳蟹/烤生蠔/川味水煮牛肉
今日 12:26
親子自助餐優惠｜Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二　$494起任食長腳蟹/烤生蠔/川味水煮牛肉
親子自助餐優惠｜尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一　$314起歎日本長腳蟹/凍龍蝦/燒乳豬
11:47 2024/12/18
親子自助餐優惠｜尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一　$314起歎日本長腳蟹/凍龍蝦/燒乳豬
親子自助餐優惠｜灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一　$217起任食生蠔/蟹腳/肉眼扒
13:13 2024/12/17
親子自助餐優惠｜灣仔諾富特世紀酒店自助餐買一送一　$217起任食生蠔/蟹腳/肉眼扒
親子自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起任食蟹腳/龍蝦/肉眼牛扒
12:10 2024/12/16
親子自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起任食蟹腳/龍蝦/肉眼牛扒
親子自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一　$342起餐歎龍蝦/雪蟹腳/安格斯西冷
12:08 2024/12/13
親子自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一　$342起餐歎龍蝦/雪蟹腳/安格斯西冷

你可能感興趣

冬至節氣2024｜冬至必食4大開運菜　做錯2事蛇年恐無運行　風水師提醒︰勿吃白色湯圓
今日 08:00
冬至節氣2024｜冬至必食4大開運菜　做錯2事蛇年恐無運行　風水師提醒︰勿吃白色湯圓
親子自助餐優惠｜Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二　$494起任食長腳蟹/烤生蠔/川味水煮牛肉
今日 12:26
親子自助餐優惠｜Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店自助餐買二送二　$494起任食長腳蟹/烤生蠔/川味水煮牛肉
親子自助餐優惠｜尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一　$314起歎日本長腳蟹/凍龍蝦/燒乳豬
11:47 2024/12/18
親子自助餐優惠｜尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一　$314起歎日本長腳蟹/凍龍蝦/燒乳豬
自助餐 著數優惠 餐廳情報

最高瀏覽

李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
急症室最長等候時間（12月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月19日 時間16:05）
寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心
寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】