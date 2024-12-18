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反侵權行動｜連鎖集團售賣冒牌喇叭無線耳機　市值約140萬元

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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海關搗破一個售賣冒牌物品的連鎖零售集團，檢獲市值約140萬元冒牌喇叭及無線耳機。（政府新聞處圖片）

海關搗破一個售賣冒牌物品的連鎖零售集團，檢獲市值約140萬元冒牌喇叭及無線耳機。海關接獲舉報，昨（17日)突擊搜查連鎖零售集團位於全港多區的8間分店及儲存倉，檢獲約1300件仿真度極高的冒牌貨，包括冒牌喇叭及無線耳機，市值約140萬元。行動中拘捕4名男子，包括2名公司董事及2名分店負責人，並正調查該批冒牌貨的來源地。

海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文指，涉案集團以冒牌貨冒充水貨，以相等於正貨約4成至7成的價格出售，以吸引消費者。另外，涉案商戶在向顧客銷售這批產品時，會訛稱這些產品是由外地輸入的平行進口貨（俗稱「水貨」），以低於正貨的價格吸引顧客，企圖蒙騙消費者。

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周凱文又指，是次檢獲的懷疑冒牌喇叭及無線耳機抄襲正貨的外觀設計及註冊商標，仿真度高，消費者難以辨別。但在仔細觀察下，仍能看到冒牌貨與正貨之間一些細微區別。

海關以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕了4名男子，年齡介乎44至54歲，包括2名公司董事及2名分店負責人，暫時獲准保釋候查，不排除有更多人被捕。

海關提醒，消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

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