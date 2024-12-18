血癌｜為2歲愛兒頑抗血癌誓要活下去　30歲護士媽媽不敵癌魔離世

▲ 為2歲愛兒頑抗血癌誓要活下去，30歲護士媽媽不敵癌魔離世。

【抗癌護士／血癌／白血病／捐贈大體】馬來西亞一名30歲護士罹患急性淋巴細胞白血病，育有一名2歲兒子的她頑抗血癌，更曾發誓一定要活下去，惟最終在抗癌28個月後不敵病魔離世。

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抗癌勇士｜30歲護士抗癌28個月病逝

馬來西亞大山腳瑤池金母慈善基金會（One Hope Charity）周六（14日）在Facebook專頁沉痛悼念，30歲的何抒紋護士在抗癌28個月後，於當日清晨不幸離世。當親眼看著妻子離世後，丈夫陳佺嶸直言那種心痛是無法形容。

陪伴妻子抗癌的兩年多時間里，我心里早有準備，知道她可能有一天會離開。但當真正面對這一刻，尤其是親眼看到她臨終前的痛苦，看到她在我面前咽下最後一口氣，那種心痛是無法形容的。

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來自霹靂怡保的何抒紋是一名慈濟洗腎中心的護士。2022年，她在產後因持續發燒和骨痛就醫，最終確診為急性淋巴細胞白血病。惟經歷了多次電療、化療和骨髓移植手術後，她的病情依然反覆，癌細胞持續覆發，更在今年9月接受姐姐捐贈的幹細胞完成第二次骨髓移植後，出現嚴重的併發症，病情急轉直下。

由於之前的治療已耗盡積蓄，家庭面臨巨大經濟壓力，何抒紋的家人曾於9月初向大山腳瑤池金母慈善基金會（ONE HOPE CHARITY）求助。該基金會表示，何抒紋患上血癌，曾經接受兩次的骨髓移植，期間歷經無數身體與心理的挑戰。然而，她始終以母親的身份堅守自己的責任，用笑容感染身邊的人，並展現出令人動容的堅強意志。

丈夫透露，妻子因血癌覆發，早前已被安排進入臨終關懷。她從醫院出院後，返回怡保娘家，與親朋好友告別。惟13日下午她的身體開始出現異樣，變得極度虛弱，還伴隨上吐下瀉，最終於14日清晨6時55分，她在家人陪伴下平靜離世。喪禮將以佛教儀式進行。

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抗癌勇士｜為2歲愛兒頑抗血癌

何抒紋生前曾接受《大愛電視》訪問表示，自己在得知患癌後，最崩潰的是「覺得我對不起孩子」。她指，母乳是一種有益的東西，但因自己患有血癌，未能提供給自己的兒子，「就是突然間這樣斷掉我的夢，我就很失落」。

不過，亦因為2歲的兒子，成為了自己的動力，何抒紋直言不能放棄，要繼續更加努力進行治療活下去。在影片中，她更承諾兒子，

你放心，媽咪會陪你走一輩子，ok？你要等媽咪回來。

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抗癌勇士｜臨終前希望捐贈大體惜未能如願

何抒紋的母親劉彩雲在接受媒體訪問時表示，女兒在臨終前希望能夠捐贈大體，但由於在女兒離世前仍未處理完捐大體的程序，最終未能如願。不過，母親仍為女兒有此心願感到光榮。

何抒紋的姐姐何淑婷認為，捐贈大體在馬來西亞並不普遍，但妹妹的抗癌事跡起到啟發的作用，她發現在關於抒紋新聞下面的留言，有人提出要去捐贈器官的想法。她表示，如今家人要向前看、繼續新的生活，相信抒紋也不願意看到家人消極，同時亦會幫助完成抒紋未完成的事。

此外，丈夫陳佺嶸表示，有許多家屬無法接受捐贈大體，他認為需要有人為家屬講解捐贈大體的細節。他提到，抒紋想用生命去培育有善心的醫生，希望以後解剖過其大體的醫學生會成為心存善心的醫生。

他續指，抒紋還想過進行環保植存葬，以便為地球出一份力量，惟抒紋將在火化後先安放在靈位。他又透露，他曾與抒紋在以前互問對方，當有一天去世後會怎樣，而他的答案是將骨灰撒向大海，「因為即便人去世，但是精神還在」。

同場加映：血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

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