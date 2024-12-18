  • 17°C
香港時間：20241219日 (四) 00:42

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

血癌｜為2歲愛兒頑抗血癌誓要活下去　30歲護士媽媽不敵癌魔離世

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 7 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

為2歲愛兒頑抗血癌誓要活下去，30歲護士媽媽不敵癌魔離世。

【抗癌護士／血癌／白血病／捐贈大體】馬來西亞一名30歲護士罹患急性淋巴細胞白血病，育有一名2歲兒子的她頑抗血癌，更曾發誓一定要活下去，惟最終在抗癌28個月後不敵病魔離世。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

抗癌勇士｜30歲護士抗癌28個月病逝

馬來西亞大山腳瑤池金母慈善基金會（One Hope Charity）周六（14日）在Facebook專頁沉痛悼念，30歲的何抒紋護士在抗癌28個月後，於當日清晨不幸離世。當親眼看著妻子離世後，丈夫陳佺嶸直言那種心痛是無法形容。

陪伴妻子抗癌的兩年多時間里，我心里早有準備，知道她可能有一天會離開。但當真正面對這一刻，尤其是親眼看到她臨終前的痛苦，看到她在我面前咽下最後一口氣，那種心痛是無法形容的。

點擊圖片放大
+4
+3

來自霹靂怡保的何抒紋是一名慈濟洗腎中心的護士。2022年，她在產後因持續發燒和骨痛就醫，最終確診為急性淋巴細胞白血病。惟經歷了多次電療、化療和骨髓移植手術後，她的病情依然反覆，癌細胞持續覆發，更在今年9月接受姐姐捐贈的幹細胞完成第二次骨髓移植後，出現嚴重的併發症，病情急轉直下。

由於之前的治療已耗盡積蓄，家庭面臨巨大經濟壓力，何抒紋的家人曾於9月初向大山腳瑤池金母慈善基金會（ONE HOPE CHARITY）求助。該基金會表示，何抒紋患上血癌，曾經接受兩次的骨髓移植，期間歷經無數身體與心理的挑戰。然而，她始終以母親的身份堅守自己的責任，用笑容感染身邊的人，並展現出令人動容的堅強意志。

丈夫透露，妻子因血癌覆發，早前已被安排進入臨終關懷。她從醫院出院後，返回怡保娘家，與親朋好友告別。惟13日下午她的身體開始出現異樣，變得極度虛弱，還伴隨上吐下瀉，最終於14日清晨6時55分，她在家人陪伴下平靜離世。喪禮將以佛教儀式進行。

點擊圖片放大
+11
+10

抗癌勇士｜為2歲愛兒頑抗血癌

何抒紋生前曾接受《大愛電視》訪問表示，自己在得知患癌後，最崩潰的是「覺得我對不起孩子」。她指，母乳是一種有益的東西，但因自己患有血癌，未能提供給自己的兒子，「就是突然間這樣斷掉我的夢，我就很失落」。

不過，亦因為2歲的兒子，成為了自己的動力，何抒紋直言不能放棄，要繼續更加努力進行治療活下去。在影片中，她更承諾兒子，

你放心，媽咪會陪你走一輩子，ok？你要等媽咪回來。

點擊圖片放大
+11
+10

抗癌勇士｜臨終前希望捐贈大體惜未能如願

何抒紋的母親劉彩雲在接受媒體訪問時表示，女兒在臨終前希望能夠捐贈大體，但由於在女兒離世前仍未處理完捐大體的程序，最終未能如願。不過，母親仍為女兒有此心願感到光榮。

何抒紋的姐姐何淑婷認為，捐贈大體在馬來西亞並不普遍，但妹妹的抗癌事跡起到啟發的作用，她發現在關於抒紋新聞下面的留言，有人提出要去捐贈器官的想法。她表示，如今家人要向前看、繼續新的生活，相信抒紋也不願意看到家人消極，同時亦會幫助完成抒紋未完成的事。

此外，丈夫陳佺嶸表示，有許多家屬無法接受捐贈大體，他認為需要有人為家屬講解捐贈大體的細節。他提到，抒紋想用生命去培育有善心的醫生，希望以後解剖過其大體的醫學生會成為心存善心的醫生。

他續指，抒紋還想過進行環保植存葬，以便為地球出一份力量，惟抒紋將在火化後先安放在靈位。他又透露，他曾與抒紋在以前互問對方，當有一天去世後會怎樣，而他的答案是將骨灰撒向大海，「因為即便人去世，但是精神還在」。

同場加映：血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰ 

點擊圖片放大
+7
+6

——

相關報道：

不離不棄｜23歲男突患血癌生命陷倒數　醫院邂逅護士譜生死戀　結局意想不到

癌症殺手｜34歲媽媽罹患骨癌　化療17次竟再確診白血病悲嘆：孩子無媽媽怎辦

急性骨髓性白血病｜6旬婦喉嚨劇痛無法吞嚥揭確診 口服標靶藥療效佳存活率增近5成

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

血癌徵兆︱男子退休後整天感覺疲累　求醫揭患「多發性骨髓瘤」
18:04 2024/11/15
血癌徵兆︱男子退休後整天感覺疲累　求醫揭患「多發性骨髓瘤」
體重驟降︱男子4個月無故暴瘦35磅一驗揭患血癌　醫生警告「急瘦3大危機」
12:08 2024/05/03
體重驟降︱男子4個月無故暴瘦35磅一驗揭患血癌　醫生警告「急瘦3大危機」
互相救贖︱24歲男曾輕生捐骨髓救患血癌醫生　雙方獲重生約見擁抱落淚：謝謝你
15:25 2024/02/23
互相救贖︱24歲男曾輕生捐骨髓救患血癌醫生　雙方獲重生約見擁抱落淚：謝謝你

你可能感興趣

血癌徵兆︱男子退休後整天感覺疲累　求醫揭患「多發性骨髓瘤」
18:04 2024/11/15
血癌徵兆︱男子退休後整天感覺疲累　求醫揭患「多發性骨髓瘤」
體重驟降︱男子4個月無故暴瘦35磅一驗揭患血癌　醫生警告「急瘦3大危機」
12:08 2024/05/03
體重驟降︱男子4個月無故暴瘦35磅一驗揭患血癌　醫生警告「急瘦3大危機」
互相救贖︱24歲男曾輕生捐骨髓救患血癌醫生　雙方獲重生約見擁抱落淚：謝謝你
15:25 2024/02/23
互相救贖︱24歲男曾輕生捐骨髓救患血癌醫生　雙方獲重生約見擁抱落淚：謝謝你
健康問題 癌症 治療 網絡熱話 血癌

最高瀏覽

肺癌｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜　突昏迷入ICU1個月父求助：被醫療費壓得無法喘氣
肺癌｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜　突昏迷入ICU1個月父求助：被醫療費壓得無法喘氣
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
心肌梗塞｜46歲名廚突心肌梗塞猝死　離世前2天仍直播整蛋糕
心肌梗塞｜46歲名廚突心肌梗塞猝死　離世前2天仍直播整蛋糕
急症室最長等候時間（12月19日 時間00:05）
急症室最長等候時間（12月19日 時間00:05）
胰臟癌｜50歲男子不煙不酒　零徵兆確診「癌王」　醫揭1因素患癌率暴增32倍【附胰臟癌風險因素】
胰臟癌｜50歲男子不煙不酒　零徵兆確診「癌王」　醫揭1因素患癌率暴增32倍【附胰臟癌風險因素】