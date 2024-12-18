聖誕好去處｜Kuromi登陸Hypebeans咖啡店　超可愛拉花拿鐵+必入手限定周邊

▲ Kuromi登陸Hypebeans咖啡店，超可愛拉花拿鐵+必入手限定周邊。

召喚Kuromi粉絲！即日起Kuromi登陸Hypebeans咖啡店，推出一系列限定周邊及餐點。無慮即決，粉絲們立即去打卡吧！

對應Kuromi標籤性的粉紫色，Hypebeans咖啡店除了有粉紫色牆身，更搭配Kuromi霓虹燈！除此之外，咖啡店特別推出限定Kuromi香芋拿鐵，杯身印有Kuromi圖案之餘，亦有超可愛的Kuromi拉花，少女心爆發！

紫薯瑪德琳蛋糕亦是必食之選，表面淋上朱古力醬，內裡有黑糖麻糬，煙韌控一定喜歡。

今次合作最吸引的，莫過於一系列獨家限定聯乘商品！包括毛公仔吊飾，水樽，水杯，T-Shirt及Tote Bag，樣樣都超可愛！聯乘商品除了門市有得買，現更於hbx.com開放預訂，今日截止，想要的粉絲記得把握時間！

即睇可愛商品：

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為慶祝今次合作，Hypebeans將推出兩款門店限量商品組合優惠！T-Shirt搭配水杯，或Tote Bag搭配水杯，均享有超過9折的優惠。

現凡入手任何聯乘商品，購買Kuromi限定香芋拿鐵即可享受$5折扣優惠。而只要於店內消費，即可隨機獲贈一張Hypebeans Kuromi Café貼紙，數量有限，送完即止！

Hypebeans Landmark

地址：中環置地廣塲中庭B樓B30號舖

營業時間：8am至6pm（星期一至五）、10am至6pm（星期六、日及公眾假期）

Hypebeans Fashion Walk

地址：銅鑼灣名店坊記利佐治街11-19號及百德新街 27-47號地下15A號舖

營業時間：10am至8pm（星期一至五）、10am至9pm（星期六、日及公眾假期）

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