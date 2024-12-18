  • 20°C
香港時間：20241218日 (三) 13:46

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕好去處｜Kuromi登陸Hypebeans咖啡店　超可愛拉花拿鐵+必入手限定周邊

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

Kuromi登陸Hypebeans咖啡店，超可愛拉花拿鐵+必入手限定周邊。

召喚Kuromi粉絲！即日起Kuromi登陸Hypebeans咖啡店，推出一系列限定周邊及餐點。無慮即決，粉絲們立即去打卡吧！

對應Kuromi標籤性的粉紫色，Hypebeans咖啡店除了有粉紫色牆身，更搭配Kuromi霓虹燈！除此之外，咖啡店特別推出限定Kuromi香芋拿鐵，杯身印有Kuromi圖案之餘，亦有超可愛的Kuromi拉花，少女心爆發！

紫薯瑪德琳蛋糕亦是必食之選，表面淋上朱古力醬，內裡有黑糖麻糬，煙韌控一定喜歡。

今次合作最吸引的，莫過於一系列獨家限定聯乘商品！包括毛公仔吊飾，水樽，水杯，T-Shirt及Tote Bag，樣樣都超可愛！聯乘商品除了門市有得買，現更於hbx.com開放預訂，今日截止，想要的粉絲記得把握時間！

即睇可愛商品：

點擊圖片放大
+5
+4

為慶祝今次合作，Hypebeans將推出兩款門店限量商品組合優惠！T-Shirt搭配水杯，或Tote Bag搭配水杯，均享有超過9折的優惠。

現凡入手任何聯乘商品，購買Kuromi限定香芋拿鐵即可享受$5折扣優惠。而只要於店內消費，即可隨機獲贈一張Hypebeans Kuromi Café貼紙，數量有限，送完即止！

Hypebeans Landmark

地址：中環置地廣塲中庭B樓B30號舖
營業時間：8am至6pm（星期一至五）、10am至6pm（星期六、日及公眾假期）

Hypebeans Fashion Walk

地址：銅鑼灣名店坊記利佐治街11-19號及百德新街 27-47號地下15A號舖
營業時間：10am至8pm（星期一至五）、10am至9pm（星期六、日及公眾假期）

最新影片推介：

童學園
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

相關報道：

好去處｜鏈鋸人動畫展強勢登陸香港 香港限定1:1等身模型 INCUBASE Arena 新址亮相

親子好去處｜日本最大室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS進駐啟德　$73起任玩1小時20個遊樂項目

親子好去處｜LEGO於12月辦免費「親子導賞團」　期間市民可到指定中心拼砌LEGO掛飾後捐贈

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

聖誕好去處2024｜2大商場化身港式美食藝術展　聯乘插畫家還原巨型點心車+茶餐廳
15:26 2024/12/13
聖誕好去處2024｜2大商場化身港式美食藝術展　聯乘插畫家還原巨型點心車+茶餐廳
日本旅遊｜大阪枚方公園化身光之遊樂園 限定點燈盤點7大打卡位
13:49 2024/12/11
日本旅遊｜大阪枚方公園化身光之遊樂園 限定點燈盤點7大打卡位
聖誕好去處｜東京丸之內Mario 13米巨型燈飾　入手限定周邊+集郵換禮物
17:28 2024/11/15
聖誕好去處｜東京丸之內Mario 13米巨型燈飾　入手限定周邊+集郵換禮物

你可能感興趣

聖誕好去處2024｜2大商場化身港式美食藝術展　聯乘插畫家還原巨型點心車+茶餐廳
15:26 2024/12/13
聖誕好去處2024｜2大商場化身港式美食藝術展　聯乘插畫家還原巨型點心車+茶餐廳
日本旅遊｜大阪枚方公園化身光之遊樂園 限定點燈盤點7大打卡位
13:49 2024/12/11
日本旅遊｜大阪枚方公園化身光之遊樂園 限定點燈盤點7大打卡位
聖誕好去處｜東京丸之內Mario 13米巨型燈飾　入手限定周邊+集郵換禮物
17:28 2024/11/15
聖誕好去處｜東京丸之內Mario 13米巨型燈飾　入手限定周邊+集郵換禮物
好去處 主題餐廳 卡通動漫 卡通精品 餐廳 消費種類 咖啡 飲食優惠 Cafe 飲食資訊

最高瀏覽

英年早逝｜銷聲匿跡大半年　28歲知名男模驚傳離世　家屬回應消息震撼全網
英年早逝｜銷聲匿跡大半年　28歲知名男模驚傳離世　家屬回應消息震撼全網
健康危機︱南韓影后兼前三星豪門新抱突健康惡化入急症　曾身體疼痛暈倒求助路人：救救我
健康危機︱南韓影后兼前三星豪門新抱突健康惡化入急症　曾身體疼痛暈倒求助路人：救救我
王賢誌破產︱吳家樂稱早聽聞王賢誌欠街數　罕親自揭當年被Vinci暗戀真相
王賢誌破產︱吳家樂稱早聽聞王賢誌欠街數　罕親自揭當年被Vinci暗戀真相
王賢誌破產︱54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男
王賢誌破產︱54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男
急症室最長等候時間（12月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月18日 時間12:05）