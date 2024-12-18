殯葬｜申訴專員公署：倡跨部門設危急應變機制　處理遺體數量急增突發事故

▲ 申訴專員陳積志建議設立危急應變機制，以應對突如其來的挑戰。（陳靜儀攝）

申訴專員公署今日（18日）發表主動調查報告，指隨著人口老化，衞生署及醫管局應不時檢視殮房使用情況，並建議設立危急應變機制，以應付突發或重大事故。

主動調查報告引述衞生署指，直至2031年香港公眾殮房需要提供約共1300具遺體存放量。隨著衛生署於前年重置富山殮房、並計劃重置域多利亞公眾殮房，直至本月提供合計1964個裝置儲存遺體。

申訴專員陳積志表示，目前儲存裝置情況足夠，但建議為應對大型及突發事故，引致短時間內遺體數量大量增加，建議設立危急應變機制，以應對突如其來的挑戰。

另外，目前家屬為先人辦理醫院死亡文件辦事處後，需要到入境處、食環署以至衞生署辦理多項手續。公署表示，單是一站通入境處「出生及死亡登記頁面」，已有9份出生及死亡登記表格供下載。

署方表示，市民需要花時間於各部門不同頁面當中穿梭，建議醫管局、入境處及食環署等部門建立跨部門專題網頁，進一步電子化申請。

陳積志表示，希望由跨部門自行協商網頁，強調不是希望部門減省申請程序，而是「直接、簡單、快捷方便市民使用」，亦希望部門長遠透過智方便+，達型真正電子化及個人化。

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記者：陳展棋

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