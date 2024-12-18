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藥物安全丨5種日常藥物「根本是垃圾」　藥劑師揭一種助眠藥物至少含5大副作用

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【藥劑師／成藥／非處方藥物】不少市民均有自行買成藥的習慣，但日前美國有藥劑師便狠評市面上有5種非處方用藥是「完全垃圾」，不但售價高昂，服用後效果亦有限。

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根據《每日郵報》報道，美國藥劑師Grant Harting對當地5種非處方藥物的評價，以下5款藥可列入「完全垃圾」清單，民眾應避免購買，或應選擇更便宜且效果相似的替代藥物。

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1.ZzzQuil

  • ZzzQuil是一款助眠糖漿，主要成分為治療過敏反應的抗組織胺苯海拉明（diphenhydramine）。ZzzQuil雖然並非無效，但與市面更廉價的品牌相比，其療效卻並不突出，而且還會令大腦產生依賴，這類助眠藥物亦會導致嗜睡、頭暈、頭痛、口乾和便秘等副作用。

2.Colace

  • Colace是一款瀉藥，主要成分為活性成分多庫酯鈉（docusate），用來軟化糞便、緩解便秘。但Harting引用《美國胃腸病學期刊》2021年的一項研究，表示多庫酯鈉在治療便秘方面與安慰劑無異。因此他建議改用含有洋車前子（psyllium husk）的纖維補充劑取代前者，如Metamucil和Benefiber，這類植物纖維對促進腸道健康更有效。

3.Mucinex

  • Mucinex是一款化痰藥，其主要成分是愈創木酚甘油醚（guaifenesin），用於稀釋痰液令咳嗽時容易排出。但根據最新研究，對於患有支氣管炎等呼吸道感染的患者，Mucinex 緩解咳嗽並無顯著效果，Harting更指「對於分解肺部的粘液沒有幫助」，建議改用鹽水霧化吸入器或其他通用品牌血管收縮劑，指這些選擇不僅價格更低，效果也更為明顯。

4.Sudafed

  • Sudafed是一款感冒藥，其主要成分為含鹽酸苯腎上腺素（phenylephrine），但因此成分代謝後無法被腸道有效吸收，Sudafed已被美國FDA要求下架。Harting直批Sudafed「完全垃圾」、「不起作用」，因此建議可改用含偽麻黃鹼的藥物取代，不過他提醒此藥可能會引發高血壓。

5.Prevagen

  • Prevagen是一款聲稱能改善記憶的保健品，美國當地售價從40美元到70美元不等。不過在2017年，該款藥物經銷商曾被美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）和紐約州總檢察長起訴，指其廣告不實，廣告中聲稱藥物可改善記憶力說法是「明顯的詐欺」。Harting也直接表示，Prevagen「完全無效」，不值得購買。

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