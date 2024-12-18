親子好去處｜熊貓主題煙火無人機匯演12.28西九上演　歷時10分鐘千架無人機展超可愛熊貓

▲ 全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》主辦單位AllRightsReserved宣布，將於12月28日舉行煙火無人機匯演。（相關機構提供）

熊貓熱潮持續不斷，全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》主辦單位AllRightsReserved宣布，將於12月28日在西九文化區全港舉行首場《PANDA GO！香港遊》煙火無人機匯演！

熊貓無人機｜全港首場《PANDA GO! 》煙火無人機匯演西九登場

主辦《PANDA GO！香港遊》展覽的創意品牌AllRightsReserved宣佈，將於12月28日晚上8時15分在西九文化區舉行全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演，屆時會有1,000架無人機拼出多款生動活潑的熊貓，亦展示香港特色的圖案。是次匯演歷時約10分鐘，合共7幕，其中3幕結合了煙火效果。主要有兩種效果，包括第3及第7幕的瀑布型煙火效果，第6幕則是閃爍型煙火效果，每幕時間長短不一，大約20秒至50秒。

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另外，香港專屬IP《熊貓香港親友會》也會以「超萌」形象登場，而3D大熊貓也會呈現觀眾眼前，讓大家感受身臨其境的體驗。

《PANDA GO!香港遊》煙火無人機匯演

日期：12月28日（星期六）

時間：晚上8時15分，歷時約10分鐘

觀賞位置：西九文化區藝術公園

（建議觀賞位置及當日人潮管理措施將稍後公佈，留意官方Instagram及Facebook）

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