脂肪肝飲食｜營養師推介12大護肝食物　防癌護心兼逆轉脂肪肝

【脂肪肝／肝臟／脂肪／咖啡】脂肪肝初期可以毫無徵狀！有營養師指出，肝臟是身體最大的解毒工廠，需要好好保護，除了一般運動、減重的保養外，飲食適宜亦可有助逆轉脂肪肝，其中有10種食材除了可護肝、調整肝指數，更可降低肝癌風險！

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台灣營養師程涵宇於Facebook專頁指出，肝負責調節新陳代謝和分泌，是身體的最大解毒工廠，可幫助人體將不屬於身體組成成分的外來物質，如藥物、致癌物、食品添加物、環境汙染物等等，轉化為無毒成分，因此肝臟是非常重要的器官。

程涵宇指出，脂肪肝是指肝臟細胞內有過多脂肪，一般而言肝臟含脂肪量逾5%便屬於脂肪肝。由於脂肪肝症狀並不明顯，不少人都是通過體檢才發現患病，惟中度及重度脂肪肝患者便會出現上腹痛、食慾不振、疲勞、甚至肝臟附近有壓痛感，肝臟脂肪量超過30%時更會出現嚴重肝臟纖維化，肝硬化風險會大大增加。

目前全世界約有四分之一人口患有脂肪肝，而想要逆轉脂肪肝，除了減重及做運動外，飲食亦非常重要，以下12類食物有助增強肝臟排毒能力，可有效降低肝癌風險、護肝抗發炎、調整肝指數及對抗脂肪肝：

脂肪肝｜12類護肝必食食物

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脂肪肝｜1.蔬菜

每天多吃 100g菜，肝癌風險可降低8%。

功效：降低肝癌風險

脂肪肝｜2.生大蒜

生大蒜富含具有抗氧化和抗發炎植化素，其攝入量與降低患肝癌風險相關，每週食用生大蒜超過7 次的男性，患脂肪肝的風險最高可降低29%。大蒜亦含有不易消化的碳水化合物益生元纖維，可有助改善肝臟損傷指標GOT、GPT，及胰島素阻抗。

功效：降低肝癌風險

脂肪肝｜3.綠茶

增加綠茶攝取抗氧化，對肝癌或具有預防作用。

功效：降低肝癌風險

脂肪肝｜4.咖啡

具有抗菌、益生元、抗炎、抗氧化、抗血脂、抗肥胖、抗糖尿病和心血管保護特性，有研究表明，攝入咖啡可以降低肝病，包括纖維化、肝硬化和癌症的發病率。

功效：降低肝癌風險

脂肪肝｜5.薑黃

降低脂肪肝和肝臟發炎。

功效：降低肝癌風險

脂肪肝｜6.黑朱古力

可可有助脂肪肝患者增加抗氧化活性。

功效：護肝抗發炎

脂肪肝｜7.豆類

黃豆、鷹嘴豆等豆類含有複合式的碳水化合物、蛋白質、膳食纖維及礦物質，多吃豆類搭，再配搭低熱量飲食可幫助降肝臟損傷指標GOT。

功效：護肝抗發炎

脂肪肝｜8.生薑

有助降低肝臟損傷指標GOT及GPT，另外可降血糖、抗氧化。

功效：調整肝指數

脂肪肝｜9.洋葱

含有不易消化的碳水化合物益生元纖維，可有助改善肝臟損傷指標GOT、GPT，及胰島素阻抗。

功效：調整肝指數

脂肪肝｜10.燕麥

全穀類、高纖的燕麥降低脂肪肝風險、降低三酸甘油酯。

功效：調整肝指數

脂肪肝｜11.橄欖油

特級初榨橄欖油(EVOO)可有助減少脂肪肝、肝細胞腫脹、纖維化和防止脂肪過氧化，全穀類、高纖的燕麥降低脂肪肝風險降低三酸甘油酯

功效：抗脂肪肝

脂肪肝｜12.含OMEGA-3魚類

Omega-3魚油抗發炎減少肝臟發炎反應，減少肝臟脂肪堆積，增加體內好的膽固醇HＤL，降低三酸甘油酯。推薦omega-3/omega-6比例小於 1:4，12週即可改善脂肪肝。

功效：抗脂肪肝

脂肪肝｜6大護肝慎食食物

程涵宇另外亦強調6類食物，想護肝應要慎食：

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脂肪肝｜1.紅肉

脂肪肝｜2.含糖飲料

增加脂肪肝風險

脂肪肝｜3.加工肉

香腸、火腿等加工肉，當中鈉含量極高，內含有防腐劑、添加物、飽和脂肪和反式脂肪，與脂肪肝疾肝病死亡率有關。

脂肪肝｜4.飽和脂肪

肥肉、奶油、紅肉等飽和脂肪，恐影響肝臟健康。

脂肪肝｜5.反式脂肪

餅乾、脂肪抹醬等反式脂肪食物，與脂肪肝、肝壞死性發炎相關。

脂肪肝｜6.酒精

90%酒精需要經過肝臟代謝，因此任何酒類飲品都應少飲，長期飲用會造成肝炎。

脂肪肝｜6招簡單飲食助逆轉脂肪肝

假如不幸出現中重度脂肪肝，建議採取相應的專業治療，否則恐怕會發展成肝炎、肝纖維化和肝硬化等問題，但如果是輕度脂肪肝，是可以透過以下6招簡單飲食逆轉：

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資料來源：Facebook@程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen

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