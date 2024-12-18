大腸癌｜第2號港人癌症殺手　大腸癌6大成因趨年輕化　醫生警告：2種症狀易誤判【附大腸癌10大高危人士】

【大腸癌／致癌／肥胖／不良習慣】都市人習慣能坐就不會站，能躺就不會動，其實正正是致癌成因之一。台灣有醫生指出，近年大腸癌有年輕化趨勢，其中原因除了與不良飲食和生活習慣有關，最重要的是1個都市人通病，埋下罹患大腸癌的種子。

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大腸癌｜年輕化與都市人1習慣有關

台灣腎臟科醫生王介立在Facebook專頁發文，指世界各地大腸癌有年輕化趨勢，引用2022年發表於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的一篇綜論文章，分析大腸癌年輕化有6大因素。

生活型態與飲食習慣的轉變

全球飲食逐漸「西方化」，如高紅肉、高加工食品、精緻糖類與含糖飲料的攝取增加，同時全穀物及富含植物性纖維的食物比例卻相對下降，影響腸道菌群，導致身體慢性發炎及促進腫瘤生長。

肥胖與久坐

王介立指出，越來越多年輕人都有這個情況，肥胖和久坐被認為與早發型大腸癌的增加有關。肥胖會導致身體代謝、荷爾蒙和腸道菌群改變，增加罹癌風險。不良飲食與生活型態導致腸道菌群失衡，增加有害菌且減少有益菌，導致結直腸黏膜長期處於慢性發炎狀態，進而提高早期產生腫瘤的機會。

遺傳因素與家族史

王介立指出，年輕患者中具遺傳性大腸癌症候群，如林奇氏症候群，比例較年長患者高。他強調，家族史並非所有早發病例的主因，仍有許多為無明確家族史的年輕散發病例。

早期篩檢與診斷盲區

傳統上大腸癌篩檢建議於50歲後定期做檢查，正正因此許多年輕患者因症狀不明顯，較晚期才被診斷出來，延誤就醫，大大降低痊癒率。王介立亦指出，許多年輕人缺乏固定的家庭醫生、保險及做體檢習慣，同樣延誤治療的黃金時間。

誤判病情

王介立指出，年輕患者往往在左側結腸，尤其是直腸位置出現腫瘤，出現出血、腹痛、腹脹、排便習慣改變等症狀，但這些症狀與良性腸道問題混淆，如痔瘡、腸躁症等，因而延誤診斷。

大腸癌｜大腸癌自測方法

耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini曾分享1方法自測是否患上大腸癌：

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大腸癌｜大腸癌檢測方法

Dr.Michael Cecchini指出，除了糞便形狀異常外，另外常見症狀包括血便、腹痛及體重無故減輕，但同樣有患者無任何症狀，假如出現任何異常，應及早求醫。醫生強調，進行大腸鏡檢查及其他大腸癌篩檢，皆是降低風險及早期發現癌症的最佳方法，以下3類人建議於45歲前進行大腸鏡檢查：

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大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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大腸癌｜10大高危人士

50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲

大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常、長期便秘

愛吃紅肉者

遺傳性非息肉性大腸癌的患者

家族性多發性息肉症候群的患者

其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

大腸癌｜大腸癌8大徵兆

1. 血便、黏液便

2. 長期或慢性的腹部不適

3. 排便習慣改變（大便次數改變）

4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）

5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空

6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘

7. 不明原因體重減輕

8. 腹部出現不明腫塊

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