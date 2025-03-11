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公屋租霸｜一家十口最細18歲月領逾4萬綜援　住天水圍公屋大單位嘆慣唔返工

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 戶戶送 結業潮 諾如病毒 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

一家十口最細18歲月領逾4萬綜援，住天水圍公屋大單位嘆慣唔返工。

【綜援新政策/輪候公屋/排公屋】政府計劃向領取綜援而又健全的失業人士，要求每周做一小時的「無償工作」，防止培養「社會大懶蟲」！有港男指認識一家十口領取綜援的家庭，而當中最小的18歲，並指這類人已經「嘆慣」，根本不會再出來社會工作。有網友指政府找綜援戶「開刀」是錯方向，「得閒去揸吓的士，炒下散出現金糧！」

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綜援新政策｜綜援戶「懶慣」不會再工作

港男在香港討論區以「分享下識得一個18歲已經拎緊老綜既人」為題發文，他有一位朋友現年十八歲，與家人共十人同住天水圍一間大單位公屋，而整個家庭每月共獲得4萬多元的綜援金及一些額外的津貼。港男慨嘆，這家人的生活極之舒適，根本不會再有動力重踏社會辛苦拼博。

天水圍有一家十口領取綜援的大家庭，年紀最小都已經18歲。

綜援新政策｜沒有公司敢請「呢班懶人」

針對政府為期兩年的「支援計劃」政策，健全而又領取綜援的失業人士必須每星期無償工作一小時，有違反者將被罰「停發七日綜援金」。而港男認為，由於領取綜援的人可能與時代脫節一段時間，導致工作能力下降，他認為根本不會有公司「夠膽」聘請他們，

佢做錯事係罰一星期老綜，間公司隨時賠咗隻客或者跌幾百萬（地盤可以出事嘅位好多）

同場加映：房委會「富戶政策」入息及資產淨值限額

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    • 綜援新政策｜港男認為從其他方向開源節流

    所以，綜合個人因素及公司、機構的考慮因素，港男指從「綜援戶」這方面入手希望增加工作人口，從而減少政府支出或增加收入並不可行，所以他提議要將矛頭正確對準才是可行之道，

    政府一日唔肯源頭減廢一日都係搞唔掂咬老綜既人…不過咬長糧嗰班燒錢應該仲勁。

    綜援新政策｜網友認為見怪不怪

    對於港男分享的個案，不少網友表示不值得去羨慕；更有人直言是「作故仔」，但亦網友指這類人大有人在，見怪不怪，亦同意政府這個政策「行唔通」。點擊圖片即睇網民意見

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