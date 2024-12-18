劉德華演唱會︱華仔闊別6年回歸紅館舞台　梁詠琪感動聽《情深的一句》超感動

▲ 劉德華闊別6年回歸紅館舞台。

【劉德華 / 劉德華演唱會 / 華仔】劉德華《今天… is the Day劉德華巡迴演唱會》香港站，昨晚（12月17日）正式開鑼！華仔重踏闊別6年的紅館舞台，展開20場跨年演唱會，頭場座無虛席，一票難求，歌迷期待已久見證華仔再上紅館，整晚氣氛都非常高漲熱情。

眾多圈中好友亦有到場睇騷，包括陳慧琳 (Kelly)、梁詠琪 (Gigi)、曾華倩、楊受成夫婦、呂良偉、薛家燕、周麗淇、汪詩詩以及周吉佩等，觀眾席上星光熠熠！

劉德華演唱會︱劉德華個唱12.17紅館開鑼 中環壁畫打卡牆讓歌迷率先投入演唱會氣氛

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

劉德華演唱會︱獻唱逾30首金曲

演唱會於晚上8點15分準時開騷，站在小高台的華仔在熱烈尖叫聲中登場，更以一連三首經典歌曲炒熱氣氛，包括《今天》、《沒有人可以像你》和《笨小孩》。華仔隨後激動地向全場歌迷說道：「我好掛住你哋，我返嚟喇！」並即場帶領全場歌迷大喊「我愛你」。闊別紅館6年的華仔，以最佳狀態回歸，全場歡呼聲幾乎未曾間斷。



華仔這晚接連獻唱超過30首金曲，帶領歌迷穿越時光隧道，重溫無數經典作品，當中包括《情感的禁區》和《如果有一天》等耳熟能詳的粵語情歌。一首首旋律喚起無限回憶，場內更不時響起大合唱，歌迷聽得如痴如醉。

而快歌環節，華仔以鮮艷搶眼的舞衣帶領dancers落力表演，坐在頭排的呂良偉更手舞足蹈，大讚華仔表現，汪詩詩雖無丈夫甄子丹陪伴，仍然非常投入，跟全場歌迷一同站立起舞，將整晚演唱會氣氛推到頂點。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

劉德華演唱會︱獻唱《烈火戰車》主題曲

接近尾聲時，華仔獻唱《情深的一句》，這首歌正是Gigi出道電影《烈火戰車》的主題曲，入場前Gigi已表示希望聽到此歌，亦指上一次華仔開騷同樣聽得非常感動，這晚當熟悉的旋律響起，Gigi再次眼泛淚光，其後更忍不住與旁邊的Kelly一同站立，並向舞台上的華仔比出心心手勢。



至於作為華仔粉絲的周麗淇和周吉佩，全晚亦陶醉在經典歌曲中，不時落力跟住華仔和唱。

焚城丨劉德華率眾颱風下謝票 何啟華直言留遺憾鄭秀文驚喜現身支持

焚城︱刪減片段首度公開 劉德華王丹妮輻射妝容震撼曝光

焚城丨林超英捧場睇劉德華新片 觀影後直言：離場時想起兩個四字詞

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】