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劉德華演唱會︱華仔闊別6年回歸紅館舞台　梁詠琪感動聽《情深的一句》超感動

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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劉德華闊別6年回歸紅館舞台。

【劉德華 / 劉德華演唱會 / 華仔】劉德華《今天… is the Day劉德華巡迴演唱會》香港站，昨晚（12月17日）正式開鑼！華仔重踏闊別6年的紅館舞台，展開20場跨年演唱會，頭場座無虛席，一票難求，歌迷期待已久見證華仔再上紅館，整晚氣氛都非常高漲熱情。

眾多圈中好友亦有到場睇騷，包括陳慧琳 (Kelly)、梁詠琪 (Gigi)、曾華倩、楊受成夫婦、呂良偉、薛家燕、周麗淇、汪詩詩以及周吉佩等，觀眾席上星光熠熠！

劉德華演唱會︱劉德華個唱12.17紅館開鑼　中環壁畫打卡牆讓歌迷率先投入演唱會氣氛

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劉德華演唱會︱獻唱逾30首金曲

演唱會於晚上8點15分準時開騷，站在小高台的華仔在熱烈尖叫聲中登場，更以一連三首經典歌曲炒熱氣氛，包括《今天》、《沒有人可以像你》和《笨小孩》。華仔隨後激動地向全場歌迷說道：「我好掛住你哋，我返嚟喇！」並即場帶領全場歌迷大喊「我愛你」。闊別紅館6年的華仔，以最佳狀態回歸，全場歡呼聲幾乎未曾間斷。
 
華仔這晚接連獻唱超過30首金曲，帶領歌迷穿越時光隧道，重溫無數經典作品，當中包括《情感的禁區》和《如果有一天》等耳熟能詳的粵語情歌。一首首旋律喚起無限回憶，場內更不時響起大合唱，歌迷聽得如痴如醉。

而快歌環節，華仔以鮮艷搶眼的舞衣帶領dancers落力表演，坐在頭排的呂良偉更手舞足蹈，大讚華仔表現，汪詩詩雖無丈夫甄子丹陪伴，仍然非常投入，跟全場歌迷一同站立起舞，將整晚演唱會氣氛推到頂點。

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劉德華演唱會︱獻唱《烈火戰車》主題曲

接近尾聲時，華仔獻唱《情深的一句》，這首歌正是Gigi出道電影《烈火戰車》的主題曲，入場前Gigi已表示希望聽到此歌，亦指上一次華仔開騷同樣聽得非常感動，這晚當熟悉的旋律響起，Gigi再次眼泛淚光，其後更忍不住與旁邊的Kelly一同站立，並向舞台上的華仔比出心心手勢。
 
至於作為華仔粉絲的周麗淇和周吉佩，全晚亦陶醉在經典歌曲中，不時落力跟住華仔和唱。

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