記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用 ISO/Android簡單3步設定教學
家事百科
撰文： 陳麗薇
發布時間： 2 小時前
【WhatsApp語音轉文字/Whatsapp錄音轉文字/WhatsApp錄音】自從WhatsApp推出錄音功能後，很多人為免打字浪費時間，都直接用語音，但不是每個地方都適合用家聽取語音，因此WhatsApp就宣布推出全新「語音訊息轉錄文字」功能，Android或iOS用戶只需完成簡單設定，即可將語音訊息轉錄為文字！
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TOPick記者在推出後進行實測，發現功能非常好用，轉換準確度有9成以上，記者唸了周星馳的經典電影對白，分別是《少林足球》「做人如果冇夢想，同條咸魚有咩分别呀？」 、「你快點回火星吧，地球是很危險的！」、「鞋子破了就把它扔掉，人總是要向前看！」發現轉換得相當準確!
WhatsApp語音轉文字︱以下是WhatsApp「語音訊息轉錄文字」Android/iOS使用步驟：
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WhatsApp「語音訊息轉錄文字」能夠快速將語音訊息轉換為文字，轉換的訊息內容受到端對端加密保護，只會在用戶的裝置產生，WhatsApp及任何第三方均無法存取或查看訊息內容。WhatsApp語音轉文字現時正在世界各地分階段推出，支援Android及iOS（iOS 16或較新版本並已啟用Siri功能）裝置。
WhatsApp語音轉文字︱Android系統目前支援的語言：
- 英文
- 葡萄牙文
- 西班牙文
- 俄文
WhatsApp語音轉文字︱iOS 16系統目前支援的語言：
- 英文
- 西班牙文
- 法文
- 德文
- 意大利文
- 日文
- 韓文
- 葡萄牙文
- 俄文
- 土耳其文
- 中文
- 阿拉伯文
WhatsApp語音轉文字︱iOS 17系統目前支援的額外語言：
- 丹麥文
- 芬蘭文
- 希伯來文
- 馬來文
- 挪威文
- 荷蘭文
- 瑞典文
- 泰文
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