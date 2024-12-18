記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用　ISO/Android簡單3步設定教學

▲ 記者實測後幾好用！大家可以試試WhatsApp語音轉文字。

【WhatsApp語音轉文字/Whatsapp錄音轉文字/WhatsApp錄音】自從WhatsApp推出錄音功能後，很多人為免打字浪費時間，都直接用語音，但不是每個地方都適合用家聽取語音，因此WhatsApp就宣布推出全新「語音訊息轉錄文字」功能，Android或iOS用戶只需完成簡單設定，即可將語音訊息轉錄為文字！

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TOPick記者在推出後進行實測，發現功能非常好用，轉換準確度有9成以上，記者唸了周星馳的經典電影對白，分別是《少林足球》「做人如果冇夢想，同條咸魚有咩分别呀？」 、「你快點回火星吧，地球是很危險的！」、「鞋子破了就把它扔掉，人總是要向前看！」發現轉換得相當準確!

WhatsApp語音轉文字︱以下是WhatsApp「語音訊息轉錄文字」Android/iOS使用步驟：

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WhatsApp「語音訊息轉錄文字」能夠快速將語音訊息轉換為文字，轉換的訊息內容受到端對端加密保護，只會在用戶的裝置產生，WhatsApp及任何第三方均無法存取或查看訊息內容。WhatsApp語音轉文字現時正在世界各地分階段推出，支援Android及iOS（iOS 16或較新版本並已啟用Siri功能）裝置。

WhatsApp語音轉文字︱Android系統目前支援的語言：

英文

葡萄牙文

西班牙文

俄文

WhatsApp語音轉文字︱iOS 16系統目前支援的語言：

英文

西班牙文

法文

德文

意大利文

日文

韓文

葡萄牙文

俄文

土耳其文

中文

阿拉伯文

WhatsApp語音轉文字︱iOS 17系統目前支援的額外語言：

丹麥文

芬蘭文

希伯來文

馬來文

挪威文

荷蘭文

瑞典文

泰文

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