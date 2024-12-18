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記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用　ISO/Android簡單3步設定教學

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

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記者實測後幾好用！大家可以試試WhatsApp語音轉文字。

【WhatsApp語音轉文字/Whatsapp錄音轉文字/WhatsApp錄音】自從WhatsApp推出錄音功能後，很多人為免打字浪費時間，都直接用語音，但不是每個地方都適合用家聽取語音，因此WhatsApp就宣布推出全新「語音訊息轉錄文字」功能，Android或iOS用戶只需完成簡單設定，即可將語音訊息轉錄為文字！

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TOPick記者在推出後進行實測，發現功能非常好用，轉換準確度有9成以上，記者唸了周星馳的經典電影對白，分別是《少林足球》「做人如果冇夢想，同條咸魚有咩分别呀？」 、「你快點回火星吧，地球是很危險的！」、「鞋子破了就把它扔掉，人總是要向前看！」發現轉換得相當準確!

WhatsApp語音轉文字︱以下是WhatsApp「語音訊息轉錄文字」Android/iOS使用步驟：

點擊圖片放大
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WhatsApp「語音訊息轉錄文字」能夠快速將語音訊息轉換為文字，轉換的訊息內容受到端對端加密保護，只會在用戶的裝置產生，WhatsApp及任何第三方均無法存取或查看訊息內容。WhatsApp語音轉文字現時正在世界各地分階段推出，支援Android及iOS（iOS 16或較新版本並已啟用Siri功能）裝置。

WhatsApp語音轉文字︱Android系統目前支援的語言：

  • 英文
  • 葡萄牙文
  • 西班牙文
  • 俄文

WhatsApp語音轉文字︱iOS 16系統目前支援的語言：

  • 英文
  • 西班牙文
  • 法文
  • 德文
  • 意大利文
  • 日文
  • 韓文
  • 葡萄牙文
  • 俄文
  • 土耳其文
  • 中文
  • 阿拉伯文

WhatsApp語音轉文字︱iOS 17系統目前支援的額外語言：

  • 丹麥文
  • 芬蘭文
  • 希伯來文
  • 馬來文
  • 挪威文
  • 荷蘭文
  • 瑞典文
  • 泰文

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