洗米華舊愛｜Mandy Lieu現身英國莊園狀態勝從前　與周焯華昔日愛巢內籠再度曝光

▲ 周焯華前度情人Mandy Lieu最新生圖曝光。

【周焯華/洗米華/Mandy Lieu】太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華去年被判監18年，為洗米華誕下3女1子的前度情人Mandy Lieu（劉碧麗）於英國開展新生活，專心經營莊園。

Ewhurst Park的社交網上月發佈一班學生到訪農莊的照片，原來當天是慶祝海狸寶寶Bobby和Barry的命名，身為Director的 Mandy Lieu招待學生外，更客串擔任ITV Meridian記者。

最新影片推介：

洗米華舊愛｜Mandy Lieu神采飛揚狀態勝從前

當日素顏示人的Mandy Lieu一身運動裝束，跟一眾學生打成一片，親切無架子，跟往昔性感形象的她完全不同，予人洗盡鉛華之感，或許生活夠寫意，Mandy Lieu的氣色更勝從前。

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另外ITV亦發佈Mandy Lieu受訪的片段，她以英語細訴讓小孩接觸大自然的重要性：

讓他們參與這個計劃並讓他們感到興奮，這一點是非常重要，讓他們了解海狸及牠們的重要性，小孩是我們未來的大使，因此下一代的參與非常重要。

Mandy Lieu所擁有的Ewhurst莊園位於英國漢普郡（Hampshire），佔地370多萬平方米（面積近20個維園大），Mandy想讓4子女置身於大自然一樣的家，所以才購入莊園，並把莊園打造成生產有機農作物的生態農場。

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洗米華舊愛｜母愛氾濫悉心照顧孩子

自為人母後，Mandy Lieu全心照顧孩子，兩年多前撰寫一篇網誌中，她充份流露母愛：

當我第一次把女兒抱入懷中，整個世界都融化了。在產房、醫院、倫敦、我的事業以至生命中所經歷的一切，——全都消散到背後。從那時起，只知道世界只有我和女兒，沒有其他了，直到我其他小孩陸續出現。

定居英國的Mandy努力學做媽媽，盡己所能做好一切準備。「我挑選了一間托兒所，全屋放滿紙尿片，以及閱讀了所有育兒書籍，但之後有四方八面的情緒襲擊我。我躺在床上，所有充斥著我生活的心事、計劃、憂慮都被沖走了，取而代之的是一種我從未預知的愛。我告訴自己一切都變得不一樣，從那時起我開始擁抱生活上的改變。」

▲ Mandy Lieu近年專注經營農莊。（取自instagram）

洗米華舊愛｜Mandy Lieu︰永遠以母親角色為首

孩子改變了她的生活，Mandy知道事業都要隨之改變，為了給孩子一個美好生活，她決定投身可持續發展事業，「但變化遠深於此，我變成了另一個人。」

Mandy續稱︰

我對生活的看法已經改變，我現在看待事物的方式不同了——因為我的角色已轉變。我永遠都會以母親角色為首位，桌上的花瓶不僅是一個花瓶，它還是一個潛在的風險。作為媽媽，我的職責是保護我的孩子，免受任何潛在的傷害。

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洗米華舊愛｜昔日愛巢再度曝光

雖然跟周焯華分手，Mandy Lieu卻有義氣幫忙對方，3年前越洋簽署文件，將名下市值1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位向新濠博亞進行抵押，為周焯華的公司還債。

雖然銀主於2022年起將之放售，最初叫價9500萬元，兩年間兩度劈價，最新售價低至8,500萬元，放盤兩年依然未有買家。

上月再度有地產經紀拍片介紹Mandy Lieu昔日愛巢，從影片所見，主人套房約400平方呎，內裡設有桑拿房，另外房內有多面鏡子，包括位處大床上天花板以及床尾電視櫃，連浴缸旁邊也是鏡面牆身，此外客廳梳化上方天花板亦設巨鏡。連地產經紀也稱未見過屋子有那麼多鏡，並表示：「有錢人品味果然唔同啲」。另外，當年二人用過的「M」和「A」英名字母咕𠱸放於大床上。

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