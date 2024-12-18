離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束與大台12年賓主關係：Beginning of a new chapter

▲ 陳婉衡疑暗示離開TVB。

【陳婉衡 / 宅男女神 / 香港小姐】現年34歲「宅男女神」陳婉衡（Alycia）在2012年參加港姐入行，加入TVB後主力任TVB娛樂新聞台主播。因為陳婉衡身才十分健美，所以主持《3日2夜》及《Go！Yama Girl》等節目受宅男注意。

所以TVB有水上遊戲的綜藝節目，幾乎都會安排陳婉衡參與，可是她拍劇機會卻不多，只是偶爾在劇中演一些戲份少的角色。

宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg 修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸

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宅男女神︱暗示離開TVB

雖然不太受大台重用，陳婉衡沒有「等運到，」，努力經營個人社交平台，本身十分喜歡做運動的她，更在2019年更考獲健身教練牌，並，常在IG展示超靚腹肌等騷運動成果，並不時會分享Keep Fit心得，而她IG追蹤者約19萬，算是不錯。

日前，陳婉衡在IG以Story方式上載幾張照片，分別是在無綫娛樂新聞台主播台主持奧斯卡直播節目的工作照、一張主播檯照片寫上「I’ll miss you」，以及在在車廂內身穿TVB外套的她抱住大束鮮花，寫「The beginning of a new chapter」，疑似暗示離開TVB展開新開始。

而她近日在個人社交平台發文，分享到日本京都旅行，以及為健康食品出廣告。

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