新生嬰兒獎勵金︱逾3萬人已獲發生育津貼合共6.4億元　170宗新生嬰兒家庭優先上樓

▲ 去年《施政報告》公布一系列鼓勵生育措施，包括發放新生嬰兒獎勵金、為有新生嬰兒家庭提供優先揀樓上樓、加強託兒支援以及增加稅務優惠等。（經濟日報圖片）

本港生育率偏低，去年《施政報告》公布一系列鼓勵生育措施，包括發放新生嬰兒獎勵金、為有新生嬰兒家庭提供優先揀樓上樓、加強託兒支援以及增加稅務優惠等。截至今年11月底，已有約3,000宗公屋申請在計劃下獲縮減一年輪候時間；而政府已向逾3萬名申請人發放新生嬰兒獎勵金，總發放金額約為6.4億元。

3千家庭獲減一年輪候公屋時間 其中170宗已上樓

政務司副司長卓永興今日（18日）在立法會上回應選委界議員周文港質詢時表示，在「居屋2024」申請期內，房委會共收到約10.6萬份申請表，其中約5萬份屬家庭申請者。而「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」分別有約1.6萬份及3,000份，分別佔家庭申請者總數約三成及一成。

在公屋編配方面，房委會已於本年4月1日起實施「家有初生優先配屋計劃」，凡家有一歲或以下的初生嬰兒的公屋家庭申請，可獲縮減一年輪候時間。截至今年11月底，已有約3,000宗公屋申請在計劃下獲縮減一年輪候時間，當中約170宗已成功獲安排入住公屋。

至於新生嬰兒獎勵金，截至今年11月底，政府共接獲32,811宗合資格申請，並已向32,107名申請人發放獎勵金，總發放金額約為6.4億元，計劃於獎勵金推出兩年後作出檢討。

延長按揭租金扣稅額的子女免稅額年期

稅務優惠方面，由2023至24課稅年度起，子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，已由12萬元提升至13萬元。由2024至25課稅年度起，與2023年10月25日或之後出生的子女同住的納稅人若符合指明條件，居所貸款利息或住宅租金的扣除限額可由10萬元增加至12萬元，為期最多19個課稅年度。

加強託兒支援 推「在校課後託管服務計劃」

此外，為加強支援在職家庭育兒，政府已公布會分階段增設共11所資助獨立幼兒中心，服務名額會倍增至共約2千個。政府正分階段推展學前兒童課餘託管服務至全港，並把「鄰里支援幼兒照顧計劃」的服務名額增加至2,500個，預計受惠兒童人數會增至2.5萬人。

同時，政府亦為兒童推行「在校課後託管服務計劃」，聚焦支援有需要（尤其是來自單親家庭）的小學生在課後留校接受託管及學習支援，為暫時未能照顧子女的家長提供服務。2024/25學年，超過110間覆蓋全港18區的小學參與計劃，提供約6千個名額。政府將視乎實際需要和成效，鼓勵更多學校參加有關計劃。

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