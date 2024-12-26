西貢食客｜男子西貢食海鮮6人收費逾$7000　「加工費」$4XXX網民熱議合理性

▲ 男子西貢食海鮮6人收費逾$7000，「加工費」$4XXX網民熱議合理性。

酒樓向食客售賣海鮮並又收取「加工費」是否合理？部分酒樓的海鮮菜品價格是由「海鮮食材」和「加工費」兩部分組成，收費由食材價格及烹調方式而定。

近日，有男子在小紅書發帖，指其在西貢酒樓食海鮮花費逾7,000元，其中近5,000元是「海鮮加工費」，他認為酒樓收取該費用十分不合理。此事引起網民熱議，有人認為收費正常，亦有人認為男子被酒樓當成「水魚」。

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西貢食客｜男子呻酒樓收取「加工費」不合理

樓主以「避雷香港西貢海鮮」為題發文，指其在西貢食海鮮疑似被當「水魚」，他認為於酒樓購買海鮮後又被加收「海鮮加工費」行為不合理，「香港海鮮加工費是你在別的地方買海鮮，再去那裡加工吃飯才會收加工費，而我吃的海鮮全部都在這家（酒樓）門口買的，沒有從船上買過來加工，不應該再收我加工費才對」。

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他又補充稱，「酒樓出售海鮮有責任把食物做成菜給客人吃，（而不是）我買你食材給一次錢，你做給我吃再收一次錢，合理嗎？我認為不合理」。

據上傳的單據可見，樓主一行6人用膳共花費7,210元，其中所食包括「花雕蛋白蒸蟹」、「椒鹽瀨尿蝦」、「清蒸魚」、「大象拔蚌刺身」、「豉椒炒貝類」等，所有海鮮共計1,264元，而「海鮮加工費」為4,927元，收費接近海鮮食材4倍。

▲ 酒樓向食客售賣海鮮後並收取「加工費」是否合理？（資料圖片）

西貢食客｜網民熱議酒樓是否正常收費

此事引起熱議，網民紛紛討論酒樓就自己售出的海鮮收取「加工費」行為是否合理。有人認為，酒樓收取海鮮「加工費」屬合理行為，「正常收費，冇乜問題」、「點會唔合理？出面揀嘅海鮮可以用自己想要嘅食法」、「你第一次俾錢係買海鮮嘅錢（唔係點菜），第二次收費係煮埋俾你喺度食嘅收費，冇問題」、「自家店買海鮮一樣要收」。

另一部分網民則認為不合理，懷疑樓主被人當「水魚」，「如此劣店」、「此等海鮮檔，自己抹黑自己」、「外帶海鮮收加工係正常，落去食嘢仲要收加工就擺明劏」。

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