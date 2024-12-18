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藝團資助｜劇協舞台劇獎再遭藝發局拒批資助　藝發局：按既定程序審批

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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劇協舞台劇獎再遭藝發局拒批資助。（劇協fb圖片）

由香港戲劇協會舉辦的香港舞台劇獎頒獎，連續兩年不獲藝發局資助及康文署租出場地。藝發局表示，按既定程序審批申請，並通過不作支持。

本地舞台劇「奧斯卡」香港舞台劇獎，將於明年4月以「The Show Must Go On」為主題，舉行第33屆頒獎禮，但再次不獲藝發局資助。劇協昨晚在社交媒體指，今年6月如常向藝發局申請資助，結果不獲撥款，租用場地亦遭康文署拒絕。

劇協續指，來屆的頒獎禮務必辦下去，必須努力籌募經費，加上今年適逢是劇協成立40周年，決定發售一系列嶄新設計的紀念品，盼獲公眾支持。

馮祿德：現在仍在寒冬

劇協會長馮祿德稱，香港舞台劇獎是一班劇界前輩在32年前，為團結劇壇、推廣劇運而成立，我們很珍惜他們的初心。獎項亦已有很高認受性，不論資深劇友或年輕劇界朋友，都承認其對推廣劇運、促進文化產業有積極作用

馮祿德續稱，去年很幸運獲大家援手，順利舉行了頒獎禮，「現在仍在寒冬」，仍需各位支持去辦好下一屆頒獎禮，；又強調劇協「深明自強不息之理，自當謀求自力更生之道、自求多福，請大家放心」。

劇協會長馮祿德拍片，談及第33屆香港舞台劇獎頒獎禮。（香港戲劇協會影片截圖）

藝發局回覆ToPick查詢時表示，戲協於今年六月底遞交「計劃資助」申請，藝術支援委員會按既定程序審批申請，並通過不作支持。惟未有列明拒原因及審批準則。

藝發局又指，已於兩周前公布所有「計劃資助」申請結果，成功率約41%，所有申請者均獲個別通知。惟未有列明拒原因及審批準則。

藝發局去年煞停資助

藝發局去年曾表示，第31屆香港舞台劇獎頒獎禮「偏離以往做法」，包括新增主題、邀請文化藝術界外的頒獎嘉賓等，主持人又以「紅橋」、「紅綫」為話題，「意有所指、語帶雙關」，引起公眾及媒體注意，製造社會話題，對局方聲譽「造成損害或不利影響」，加上要盡量降低違反《香港國安法》風險，故扣減該項目最後一期資助，並拒再資助來第32屆頒獎禮。

劇協會長馮祿德當時形容，藝發局指控不但有損協會聲譽，令香港舞台劇獎蒙上陰影，更令香港舞台業界氣憤難平，要求局方當局再三澄清和收回指控，並重新制定處理投訴或查詢程序，「不是你鍾意說是就是。」

馮祿德當時亦強調，從無高調提及「紅橋」、「紅綫」，頒獎禮一直以合法、合理、合情原則舉辦，「沒想到腦中想法都被猜想」，藝發局是次決定告訴他人「真的有條『綫』」。【相關報道

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