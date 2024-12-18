啟德體育園︱啟德零售館今試業擠滿市民　直擊2萬呎美食廣場+100個品牌

▲ 啟德零售館。

【啟德體育園/啟德零售館】籌備多時的啟德體育園旗下啟德零售館，今日3個零售館正式試業，不少市民在中午已排隊入內，相信成為為本地購物與娛樂消費焦點。

啟德零售館以全港唯一「運動遊樂」為核心概念，當中2萬呎特色美食廣場，更有多間本地及海外知名餐飲品牌，包括首次亮相的「幸福羽」米線、「花鮮甲」海鮮花甲粉專門店，多間人氣美饌品牌，包括「好鍋日子」、「牛角 J」、「倆仨杯」、新派茶餐廳「四寶食堂」、西日風餐廳的「茶東西」等。

▲ 中午開業

零售館匯聚五大「最」獨家運動遊樂零售體驗，為本地市民及遊客締造嶄新的休閒消費體驗。

重點介紹：

「最」齊全專業運動裝備集中地：吸引近30人氣運動品牌進駐，包括 Adidas、ASICS、FILA、Nike、New Balance、Salomon，以及 DECATHLON、National Geographic 全港首間全新形象概念店和OOFOS首間香港旗艦店

「最」具運動遊樂體驗零售空間：JOYPOLIS SPORTS首家日本國外旗艦店、全港最大Epicland歷奇王國及最新大型任天堂專賣店 nsew、逾四萬呎設有40條世界競技級保齡球道的保齡球中心、Namco全新概念店

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「最」完善生活配套：匯聚近 100 個零售及休閒品牌，包括日式百貨零售品牌 AEON STYLE、高端印尼特產專營店 In-Mart、由現役香港健美代表隊 Zoe Ma 主教練帶領的 Flower Pilates Studio、本地連鎖 24 小時健身中心品牌 24/7 FITNESS

「最」精彩消費體驗：首300名顧客將獲港幣$100超市禮劵。

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