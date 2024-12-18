公院開支｜醫局年內錄9.86億盈餘增近倍　急症室診症成本回跌至每次2040元

醫管局公布2023至2324年年報，其中投資收益大賺19億，較去年7億8千8百多萬增近倍，醫院診療所收費亦同期增加6.29億。雖然員工成本及藥物，同期收入亦增加30億及9億。年內錄9.86億盈餘，同樣較去年的4.78億多近倍。

行政總裁高拔陞年薪繼續居首，截至2023年年薪達655.5萬，較按年同期再增39萬。據悉於早前退休的明愛醫院行政總監屈銘伸，年薪居次達541.8萬。第三至五名分別是港島西聯網總監李德麗、新界東聯網總監鍾健禮、以及北區醫院行政總監孫天峯。

政府正檢討急症室及其他公營服務收費，公院住院收入達7.2億、而門診收入達14億，總計收入達58.6億，較去年的52.3億增加。至於成本方面，急症室每次成本為2,070，較去年的2,430元低。專科門診之每次診症成本為1,610元、與去年持平。至於普通科門診每次診症的成本為730元，按年升40元。

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