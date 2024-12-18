醫管局年報｜醫局年內錄9.86億盈餘增近倍　急症室診症成本回跌至每次2070元

醫管局公布2023至24年年報，受惠於投資收入增加，醫管局年內錄9.86億盈餘，較去年的4.78億多近倍。行政總裁高拔陞年薪繼續居首，達到686.7萬，按年增加31.2億。

按照醫管局收入，投資收益收入為19.9億，較去年7.8億增近倍。來自醫院或診療所收費達58.6億，按年增加6.3億。員工成本佔總開支最大，達624.1億，藥物佔131.3億，兩者俱有上升，分別增加30億及6.8億。

行政總裁高拔陞年薪繼續居首，截至2024年3月年薪達686.7萬，較按年同期再增31萬，亦即加薪4.8%。早前卸任的明愛醫院行政總監屈銘伸，年薪居次達573.6萬。第三至五名均為各醫院及聯網總監。

結算下，年內仍錄9.86億盈餘，按年增加約一倍。當中固定入息工具投資帳面價值，由截至去年3月的137.99億元增至截至今年3月的210.37億元。銀行現金結餘按年增加97億、外滙基金存款減少3.48億。

高拔陞於年報致辭則表示，年內來港工作或交流的非本地培訓醫生增加一倍多至近140 名。亦相信海外護士修訂條例通過後，將有助吸納合資格的非本地培訓護士加入醫管局工作。他指，2023-24年招聘逾660名醫生及2530名護士。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，今年醫管局獲約20億盈餘，雖然相較政府800多億的撥款非屬大數目，不過亦希望將資源投入至可以為病人提供服務的項目，例如公私營協作基金、以及撒瑪利亞基金等。

政府正檢討急症室及其他服務收費，並曾稱今年年底會公布詳情。醫衞局局長盧寵茂上周再強調，急症室收費成本每次接近2400元，會考慮針對輕症者調整收費。不過按年報最新數字，最新成本已回調至每次2,070元，政府補貼幅度回落至約九成。

彭鴻昌表示，政府的收費非僅只是聚焦目前財政，而是檢討收費架構及服務重整，期望即將公布方案透過共同商討決定。

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