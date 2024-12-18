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凍齡秘訣︱76歲馬斯克媽媽擁凍齡美貌模特兒身材　公開養生餐單：每日早餐食麵包、最愛1類「超級食物」

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 25 分鐘前

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76歲馬斯克媽媽擁凍齡美貌模特兒身材　公開養生餐單：每日早餐食麵包、最愛1類「超級食物」

【馬斯克／Maye Musk／凍齡／健康飲食／保養秘訣】好優雅！現年76歲的梅耶·馬斯克（Maye Musk）是Tesla創辦人、世界首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）的母親，因看起來與實際年齡不符的超凍齡外表而讓人讚嘆。梅耶也曾在訪問中透露自己的養生之道，公開保養秘訣。

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模特兒出身擁營養學博士資歷 反對3大「健康飲食」

梅耶·馬斯克是模特兒出身，同時也是一位從業45年的營養師，因此她的好身材和好皮膚全來自她對於日常飲食的智慧管理。

梅耶曾在節目訪問中表示，在她的數十年營養師職業生涯中，發現當代人最主要的問題是肥胖、高膽固醇、高血壓和糖尿病；同時存在有許多與飲食相關的健康謬誤。其中有3大流行的健康飲食法，梅耶認為不可取：

1. 無麩質飲食

梅耶反對無麩質飲食法，認為這是一種僞科學：

很多人實行無麩質飲食後之所以感到良好，是因它變相限制了大多數超加工食品的攝入；麩質對於一般人而言根本無害。

據悉，梅耶的早餐幾乎每餐都會有麵包，但重點是她只選擇「全麥麵包」，而非其他高糖、高脂的麵包。因此，她證明了早餐吃麵包本身並無問題，但要避免麵包中的糖、油、奶精添加劑等。

2. 斷食法

斷食法的健康益處主要來自變相卡路里限制，但有些人在斷食後反而容易失控，就像梅耶若不吃早餐，到上午10點就一定會餓，這時對於攝取垃圾食品的的渴望就大大增加。

為避免這種情況，梅耶更推崇「提前規劃三餐」，認真對待每頓正餐，做到既能控制熱量又不會報復性進食。

3. 鮮榨果汁

看似健康的果汁實際上是一大杯糖水。梅耶舉例表示，榨一杯橙汁通常會用掉3個橙，因此果糖的攝入等於翻了3倍；但果肉的膳食纖維卻完全沒留下。所以她呼籲，不要讓自己或家人、小孩陷入這一健康陷阱。

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養生食譜曝光：最愛1類「超級食物」

梅耶大方分享自己的一套飲食哲學，表示她最愛的1類食物是豆類。這是一種優質的植物蛋白質來源，更獲長壽人士公認為「超級食物」。在梅耶的午餐沙律中，她總會加入一些鷹嘴豆；晚餐更有她的獨家食譜「什錦豆子蔬菜湯」，内含15種豆子和各種她喜歡的蔬菜，做一次能分開好幾餐吃，很適合忙碌的上班族。

另外，梅耶透露家中絕對不會存在的2種食物，分別是薯條和餅乾：

你在我家永遠不會看到它們。如果當你開始吃，你就無法停止。

她表示，自己會堅持吃水果、蔬菜、乳酪、牛奶、麥片和全麥麵包等健康的食物，而不是加工食品。還推薦大家嘗試「彈性素食」，即優先考慮植物性食物，同時適量食用肉類，比完全的素食主義要靈活。梅耶坦言，這種飲食法讓她感覺非常好，能保持身體健康和皮膚光澤。

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維持模特兒身材及元氣滿滿秘訣：少甜食多運動

梅耶坦言，自己其實很愛吃甜食，但她會不時提醒自己要少吃或別吃。她還有一套預防方法，就是「別餓著出門」，稱很多模特兒都會用這招來減少攝取零食和甜食：

可以在家吃乳酪、喝杯牛奶之類；也可以隨身攜帶無調味堅果、水果乾、香蕉、水煮蛋等出門當作點心，增加飽足感就自然不會在外面亂吃。

至於要如何像梅耶一樣保持滿滿活力和容光煥發的完美膚況？梅耶分享70幾歲仍維持好皮膚的秘訣，其實離不開多吃蔬果和注重防曬。她表示，自己每天都會搽防曬霜，而且從來不吸煙。

除注意飲食外，梅耶在日常生活中也會積極鍛煉，做一些可以在家中可完成的簡單運動，例如瑜伽、舉重；或者出門遛狗。

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