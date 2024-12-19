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習近平訪澳｜習近平促牢記開發橫琴初心是為澳門經濟適度多元發展　要堅定落實規劃

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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國家主席習近平和夫人彭麗媛昨日抵澳。（澳門新聞局圖片）

國家主席習近平訪澳三日，今日上午到橫琴粵澳深度合作區考察。據新華社報道，習近平指出，中央決定開發橫琴、建造合作區的決策是完全正確的。促牢記開發橫琴的初心就是為了澳門經濟適度多元發展。要堅定落實規劃，保持策略定力，堅持久久為功。

習近平指出，檢驗合作區開發建設的成效，要看在促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業上，有沒有實實在在的舉措和成果；要看在發揮「兩制」之利、推進兩地規則銜接和機制對接上，有沒有創造新的制度性成果；要看在以琴澳一體化推進粵港澳大灣區市場一體化建設上，有沒有發揮先行先試的作用。廣東、珠海、澳門都是合作區建設的貢獻者和受益者，都要朝著這個目標共同努力。

習近平訪澳｜促銳意改革、聚力攻堅 開創新局面

習近平強調，在新的起點上，希望大家依照中央要求，銳意改革、聚力攻堅，攜手開創合作區建設新局面。要不斷加強基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」、琴澳居民「心聯通」，加快建成琴澳經濟高度協同、規則深度銜接的制度體系，把琴澳一體化提升到更高水平。持續完善公共服務與社會保障體系，打造優質生活環境，為澳門同胞在橫琴生活、就業、創業提供便利。充分利用中央給予的各項支持政策，著力營造一流營商環境，推動澳門經濟適度多元發展及粵港澳大灣區市場整合建設。

習近平早上又到澳門科技大學參觀。至於習近平夫人彭麗媛，早上則參觀了澳門博物館，逗留了大約一小時。

澳門科技大學校長李行偉表示，習近平到訪大學的中藥質量研究國家重點實驗室、月球與行星科學國家重點實驗室，並向校方贈送月球土壤，另與學生和研究生交流，對師生發表大約10分鐘的講話。李行偉表示，習近平除了關心中藥及航天科技的領域之外，亦講述高等教育的重要性，鼓勵大家多元化發展。

點擊圖片放大

李家超今率代表團訪澳

另外，特首李家超今日會率港府代表團訪澳門，同行者包括財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、政制局局長曾國衞。

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