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中資成北都發展「主力軍」 　影響力勢再擴大？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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特首李家超昨日亦受邀參觀「熊貓駕到」嘉年華。（香港中旅社圖片）

港府上月動員85間企業簽意向書撑北部都會區發展，中資成為「主力軍」，佔約7成。近日，中資繼續發力，在其他領域亦有實際行動，積極出力；政商界認為，中資的影響力將進一步擴大。

辦嘉年華 撐熊貓經濟、盛事經濟

近日除了維園有一年一度的工展會，不同地區亦有嘉年華或聖誕活動。其中兩個便是中資帶頭推動，其中較矚目的是由央企香港中旅集團、香港中國企業協會、民建聯籌辦的「HELLO PANDAS熊貓駕到」，這個大熊貓戶外嘉年華系列活動，本月11至21日在尖沙咀舉辦，特首李家超昨亦受邀到場，並掏腰包花1,600元買了38隻大熊貓公仔，帶頭支持「熊貓經濟」。

據知，有關活動是踐行港澳辦主任夏寶龍提出的「香港無處不旅遊」理念，以及響應港府推動「熊貓旅遊」。

中企協：用實際行動助力提振本地消費

中企協亦主辦了首屆「惠聚中資」新年市集，由周二至周四，一連3日在灣仔華潤大廈舉辦，據聞，有逾千種商品以優惠價出售，除了多項知名品牌護膚品、香水等，以五、六折價錢發售，原價3,190元的茅台，以2,799元出售。

首届「惠聚中資」新年市集部分優惠。（中企協網頁截圖）

中企協副會長兼總裁于曉明言，是響應「盛事經濟」的號召，未來會繼續組織會員企業，舉辦更多活動，用實際行動助力提振本地消費。

中資這兩項活動引起政商界關注，不少人認為，中資影響力未來將有增無減。現時的立法會、區議會，也愈來愈多中資機構人士加入。社區方面，近年中資亦積極提供服務，出資源、出義工。

對於中資在政治、經濟、社區等影響力愈來愈大，有知情者表示，這是中資企業進軍香港市場的既定目標，希望可以服務香港不同領域，並擴大覆蓋範圍，相信他們是樂意發揮更大的影響力。

官場：最好是港企、中資、外資百花齊放

多位官場和政界中人都認為，香港作為國際城市，最好是本地企業、中資、國際企業，百花齊放，合力助力香港再創高峰。中資固然很積極，本地企業和外資亦各出奇謀，舉例指，太古廣場（太古地產）今年打造的「聖誕奇妙村莊」，十分搶眼、有競爭力，是今年聖誕打卡「必到之處」。

備受外國遊客追捧的《九龍城寨之圍城》第二階段展覽日前亦開幕，今次移師啟德AIRSIDE商場（南豐集團），增設多個新場景，又升級為開放式設計，遊客可近距離感受寨城風情。官場中人相信，無論哪個範疇，無論是中資、港企還是外資，只要見到有機會，對他們有利，都樂意去做。

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