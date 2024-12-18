  • 20°C
香港時間：20241218日 (三) 17:20

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

招商引資｜丘應樺：投資推廣署助逾530間企業在港發展　較去年同期增逾5成

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

商務及經濟發展局局長丘應樺。（朱永倫攝）

商經局局長丘應樺今日透露，截至上月，投資推廣署協助超過530間境外企業在港開設和擴展業務，較去年同期增長超過5成，按比例而言，超越2022年《施政報告》所定的績效指標。

丘應樺今日在立法會會議上回覆選委界議員蘇長荣口頭質詢指，今年母公司在海外及內地的駐港公司總數增至9960間，本港初創企業亦達近4700間，兩個數字都創新高。他認為，除了充分顯示投資推廣署的工作成果，亦反映儘管受地緣政治的影響，內地和海外企業依然對香港充滿信心。

童學園
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

葉劉問可否舉龍頭企業例子

新民黨葉劉淑儀指，引進企業除了重量，亦要重質，關注政府至今引進了甚麼龍頭企業，可否舉例子？

丘應樺：手頭上無龍頭企業名單  可在會後補充

丘應樺回應指，關於龍頭企業方面，引進辦至今引進超過60間重點企業，涵蓋生命健康科技、人工智能和先進製造等，手頭上沒有企業名單，可在會後補充有關資料。

選委界議員譚岳衡關注，近1萬間企業中，國際的和中國內地的大致比例關係是如何。

丘應樺說，當局引進外地企業來香港，除了內地企業之外，也有很多外國企業，按首五個企業來源地來區分投資推廣署今年引入的企業數量，內地有272個，美國有52間英國24間，法國24間新加坡23間。他又指，整體來說，在香港的美國企業已經達到1390間，英國也有720間，雖然內地企業來香港的數量是會比較多，但也是很平均分配。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

招商引資｜港府要求2025年前招攬1130間企業來港　投資推廣署：按比例已超KPI
16:29 2024/10/10
招商引資｜港府要求2025年前招攬1130間企業來港　投資推廣署：按比例已超KPI
招商引資︱第三批重點企業15間來自內地　即睇企業名單及在港業務
15:18 2024/11/11
招商引資︱第三批重點企業15間來自內地　即睇企業名單及在港業務
招商引資｜黃偉綸：引進辦已引進66間重點企業　料可帶來約420億投資
15:37 2024/12/11
招商引資｜黃偉綸：引進辦已引進66間重點企業　料可帶來約420億投資

你可能感興趣

招商引資｜港府要求2025年前招攬1130間企業來港　投資推廣署：按比例已超KPI
16:29 2024/10/10
招商引資｜港府要求2025年前招攬1130間企業來港　投資推廣署：按比例已超KPI
招商引資︱第三批重點企業15間來自內地　即睇企業名單及在港業務
15:18 2024/11/11
招商引資︱第三批重點企業15間來自內地　即睇企業名單及在港業務
招商引資｜黃偉綸：引進辦已引進66間重點企業　料可帶來約420億投資
15:37 2024/12/11
招商引資｜黃偉綸：引進辦已引進66間重點企業　料可帶來約420億投資
立法會 新加坡 投資推廣署 新民黨 丘應樺 蘇長荣 葉劉淑儀 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

英年早逝｜銷聲匿跡大半年　28歲知名男模驚傳離世　家屬回應消息震撼全網
英年早逝｜銷聲匿跡大半年　28歲知名男模驚傳離世　家屬回應消息震撼全網
健康危機︱南韓影后兼前三星豪門新抱突健康惡化入急症　曾身體疼痛暈倒求助路人：救救我
健康危機︱南韓影后兼前三星豪門新抱突健康惡化入急症　曾身體疼痛暈倒求助路人：救救我
王賢誌破產︱吳家樂稱早聽聞王賢誌欠街數　罕親自揭當年被Vinci暗戀真相
王賢誌破產︱吳家樂稱早聽聞王賢誌欠街數　罕親自揭當年被Vinci暗戀真相
王賢誌破產︱54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男
王賢誌破產︱54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男
急症室最長等候時間（12月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月18日 時間12:05）