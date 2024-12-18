招商引資｜丘應樺：投資推廣署助逾530間企業在港發展　較去年同期增逾5成

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺。（朱永倫攝）

商經局局長丘應樺今日透露，截至上月，投資推廣署協助超過530間境外企業在港開設和擴展業務，較去年同期增長超過5成，按比例而言，超越2022年《施政報告》所定的績效指標。

丘應樺今日在立法會會議上回覆選委界議員蘇長荣口頭質詢指，今年母公司在海外及內地的駐港公司總數增至9960間，本港初創企業亦達近4700間，兩個數字都創新高。他認為，除了充分顯示投資推廣署的工作成果，亦反映儘管受地緣政治的影響，內地和海外企業依然對香港充滿信心。

葉劉問可否舉龍頭企業例子

新民黨葉劉淑儀指，引進企業除了重量，亦要重質，關注政府至今引進了甚麼龍頭企業，可否舉例子？

丘應樺：手頭上無龍頭企業名單 可在會後補充

丘應樺回應指，關於龍頭企業方面，引進辦至今引進超過60間重點企業，涵蓋生命健康科技、人工智能和先進製造等，手頭上沒有企業名單，可在會後補充有關資料。

選委界議員譚岳衡關注，近1萬間企業中，國際的和中國內地的大致比例關係是如何。

丘應樺說，當局引進外地企業來香港，除了內地企業之外，也有很多外國企業，按首五個企業來源地來區分投資推廣署今年引入的企業數量，內地有272個，美國有52間英國24間，法國24間新加坡23間。他又指，整體來說，在香港的美國企業已經達到1390間，英國也有720間，雖然內地企業來香港的數量是會比較多，但也是很平均分配。

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