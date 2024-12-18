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啟德體育園︱啟德體藝館周五晚辦演唱會　當局冀觀眾散場後留下娛樂

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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啟德體育園演唱會跨部門傳媒簡報會今日舉行。（陳靜儀攝）

啟德體育園體藝館周五（20日）進行首個演唱會測試，匯聚香港和泰國歌手組合，料有5,500名觀眾。體育專員蔡健斌今日（18日）指，演唱會將於傍晚6時半開始，晚上10時前完結，零售館部分食肆和娛樂設施，會在散場後繼續營業。

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啟德體藝館周五舉辦《CHILL เก่ง Music Festival》音樂會，演出者包括本地男團MIRROR等。蔡健斌稱，演唱會將於當日傍晚6時半開始，晚上10時前完結，門票已由主辦單位分發，不設即場售票，持票觀眾可在4時半起，經體藝館正門、體育大道或中央廣場入口入場。

他續稱，除了使用體藝館主場「競技場」三面台座位，當日亦會在地面擺設座位，是對場館和整體運作的新挑戰。他又說，明白粉絲需影相或拿燈牌進行應援，園方會盡量配合，原則是園區可有序繼續去運作，且不影響其他人。

違禁品方面，蔡健斌指除了食品、飲料和空樽等，因應主辦單位要求，尺寸大於38厘米x20厘米x30厘米的燈牌，以及專業攝影器材，同樣禁帶，形容是與亞博館演唱會限制一致。若觀眾帶攜帶有關物品到場，需先存放在場外儲物架。

另外，啟德零售館今午開始營業，提供休閒、娛樂和飲食設施。蔡健斌說，體育園和零售館食肆正商議延長當日營業時間，部分食肆和娛樂設施會在散場後繼續營業，讓觀眾可留在園區娛樂。

警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩指，以往的測試均在周末舉行，今次則在周五晚發生，會留意到場和收工人流會否相撞、散場對附近居民的影響等。她又指，歌迷的年齡層、背景及行為表現，與球迷不同，不同藝人的支持者可能有互動、應援等， 或需為他們作安排。

她並說，除了演唱會觀眾，當日或有其光顧零售館的人流，故未必只有5,500人，加上演唱會可能有人早到或遲走，對人流管制具很大參考價值。

另汲取上次籃球賽經驗，謝翠恩說警方已與主辦方協議，透過利用排隊位、提供快線服務、在大堂驗票，甚至安排親善大使清晰指示座位，以助觀眾盡快入場。

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