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啟德體育園︱啟德體藝館周五晚辦音樂節　當局冀觀眾散場後留下娛樂

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2024/12/18 16:42

最後更新： 1 小時前

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啟德體育園演唱會跨部門傳媒簡報會今日舉行。（陳靜儀攝）

啟德體藝館周五（20日）舉行首個音樂節，滙聚港泰歌手，料有5,500名觀眾。當局昨提醒應援燈牌有大小限制，又指正與零售館食肆商議延長營業時間，冀觀眾散場後留下娛樂。有商戶指會盡量配合，但沒接獲通知。

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啟德體藝館周五舉辦《CHILL เก่ง Music Festival》音樂節，演出者包括本地男團MIRROR、泰國樂團SCRUBB等。體育專員蔡健斌昨指，演唱會將於傍晚6時半開始，晚上10時前完結，除了使用競技場的三面台座位，亦會在地下設座，料有5,500名觀眾。

門票已由主辦單位分發，不設即場售票。持票者可由下午4時半起，經體藝館正門、體育大道或中央廣場入口進場安檢，工作人員會視乎情況分流。

違禁品方面，除了食品、飲料和空樽等，蔡指因應主辦單位要求，專業攝影器材，以及尺寸大於38厘米（長）x 20厘米（闊）x 30厘米（高）的燈牌，即俗稱「1.0」燈牌，同樣禁帶，形容是與亞博限制一致。若觀眾攜帶有關物品到場，需先存放在場外儲物架。

港泰歌手雲集料吸引大批粉絲，蔡稱明白粉絲需影相或進行應援，園方會盡量配合，原則是園區可繼續有序運作、不影響他人，但籲粉絲不要等候藝人離場，「完場後無採訪或見面活動進行，佢地（藝人）離開嘅通道，大家唔會咁易見到，唔需要等待或尋找。」又指現場不設停車位，上落客區位於世運道，鼓勵觀眾乘公共交通工具到場。

競技場最多容納1萬人，被問到為何不用盡上限，蔡健斌稱，是次只盼測試舞台搭建、拆卸等。警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩則指，汲取籃球賽經驗，會透過增加安檢位置、安排親善大使等，助觀眾盡快入場；且將留意到場觀眾和放工人流會否相撞等。

與零售館食肆商議延長營業時間 黃傑龍：暫沒接獲通知

此外，啟德零售館今起營業，零售和餐飲設施早上10時至晚上10時開放。蔡透露園方正與個別食肆商議，延長周五營業時間，「（反應）都正面，商戶有興趣開到晏少少。」他籲觀眾在演出前後，於園內消費和消遣。

敘福樓集團的株式会社旗下品牌︰牛角J、好鍋日子、KAMO，以及與兩姊妹涼皮有限公司聯營的「兩姊妹涼皮x株式会社」，均進駐零售館。主席兼行政總裁黃傑龍指，期望大型體育賽事或演出所帶來的人流，成為店舖主要收入來源，若能配合園方安排，會盡量配合，但坦言暫沒接獲要求明日延長營業時間的通知，「暫時無聽到有特別揾我地配合，要睇下做唔做得切，同埋究竟要幾多點。」

他又指，零售館今開幕生意很旺，料市民都想看這個「港版溫布萊」，令初期生意繼續暢旺，特別是周末及賽事日，「就算係數千至數萬人，相信消費力都肯定會喺度。凡係有比賽應該都會更旺，係幾肯定嘅事。」

陳茶館芋圓甜品專門店許先生就指，試業期間會營業至晚上11時或11時半，視乎零售館准許，有信心活動日生意好。

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