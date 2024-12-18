文化藝術｜故宮理大合辧中國紡織藝術中心　收藏家捐近3千件藏品推動紡織文化

▲ 香港故宮文化博物館（博物館）與香港理工大學（理大）宣布，合作成立香港故宮文化博物館、香港理工大學成立中國紡織藝術中心。（攝:李越樺）

香港故宮文化博物館（博物館）與香港理工大學（理大）宣布，合作成立香港故宮文化博物館－香港理工大學聯合中國紡織藝術中心（中國紡織藝術中心）。

由著名中國紡織品收藏家賀祈思 （Chris Hall）承諾捐贈予博物館近三千件中國紡織藝術品（「香港故宮文化博物館賀祈思收藏」），將透過學術研究、教學、培訓、公眾教育、合作以及出版項目，推動全球對中國古代藝術、歷史和科技的研究、傳承和創新。

▲ 賀祈思 （Chris Hall）捐贈予博物館近三千件中國紡織藝術品。

中國紡織藝術中心協議簽署儀式今日（12月18日）於博物館舉行，並安排媒體拍攝「香港故宮文化博物館賀祈思收藏」部分珍品。

出席合作協議協議簽署儀式包括香港故宮文化博物館董事局主席 孔令成、香港理工大學校董會主席 林大輝博士、香港理工大學校長 滕錦光教授、香港理工大學副校長 （學生及環球事務） 楊立偉教授、西九文化區管理局行政總裁 馮程淑儀、香港故宮文化博物館館長 吳志華博士、香港故宮文化博物館副館長（研究策展、藏品及節目） 王伊悠博士、中國紡織品收藏家 賀祈思（Chris Hall）、中國紡織藝術中心聯合主任 趙豐博士。

▲ 從戰國時期（公元475至221年)至21世紀的藏品

收藏家賀祈思和其他中國紡織藝術專家並親身講解。此次展品，包括近3千件從戰國時期（公元475至221年)至21世紀的藏品，涵蓋重要類別包括明清補子、宗教類紡織品等，將為研究中國紡織史及其收藏史提供關鍵資源。

賀祈思表示，這些收藏品都是其畢生心血結晶，他同意博物館由本月起把其部分藏品轉移至館內，以承諾捐獻形式借出展出，令博物館可以利用中國古代紡織品最全面收藏之一。

▲ 包括明清補子、宗教類紡織品等

2025年下半年，博物館計劃舉辦以中國歷代絲綢文化，以及文明交流為主題的大型絲綢通史展覽，展出「香港故宮文化博物館賀祈思收藏」 的攝影、編目和數碼化工作會，並由博物館主責。

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