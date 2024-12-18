澳門回歸25周年｜習近平：澳門發展厚積薄發、未來可期

▲ 國家主席習近平今日（18日）抵達澳門。（資料圖片）

周五（20日）是澳門回歸25周年，國家主席習近平今日（18日）抵達澳門，他說，這一次和同胞們一起慶祝澳門回歸祖國25周年，看看這幾年澳門的新變化、新發展。

習近平在澳門機場發表簡短講話指，25年來，具有澳門特色的一國兩制實踐，取得舉世公認的成功，展現出獨特魅力，國家發展日新月異，勢不可擋，澳門的發展，厚積薄發，未來可期，「這是澳門居民的光榮，也是全國人民的驕傲。」

習近平表示，相信只要充分發揮一國兩制制度優勢，敢於拼搏，勇於創新，澳門一定能夠創造更加美好的明天。他又指，澳門是祖國的掌上明珠，一直惦念着這裏的發展，和全體居民的福祉，接下來幾天，會走一走看一看，與各界廣泛深入交流，共商澳門發展大計。

港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席何厚鏵、澳門中聯辦主任鄭新聰、澳門特首賀一誠、澳門候任特首岑浩輝等到機場迎接，現場亦有大批學生迎接。

習近平將出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨第六屆政府就職典禮，亦會視察澳門各區。

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