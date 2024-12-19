「社區投資共享基金論壇2024」圓滿舉行 凝聚跨界力量 打造幸福社區

▲ 「社區投資共享基金論壇2024」早前圓滿舉行。

民政及青年事務局（民青局）轄下的社區投資共享基金（基金）舉辦的「社區投資共享基金論壇2024」(論壇) 已於12月10日圓滿舉行。今屆論壇以「社會資本 打造幸福社區」為主題，邀請來自社福界、學術界、商界、醫護界及關愛隊的代表分享，探討「社會資本」與「幸福感」的關係，吸引近500名人士出席。



社會資本 打造幸福社區



署理民青局局長梁宏正及基金委員會主席關則輝出席論壇主禮。梁宏正於致辭時表示，政府在2002年成立基金，資助民間組織舉辦不同類型計劃，藉此建立社區支援網絡，鞏固社會資本。至今政府已向基金注資港幣13億元，資助超過500個計劃，體現政府對建構幸福社區的重視。除了透過基金推動香港的社會資本發展外，政府去年亦於十八區成立關愛隊，支援政府地區工作和加強地區網絡。

▲ 署理民青局局長梁宏正於致辭時指，要構建幸福社區需要社會各界與政府攜手合作。

梁宏正表示基金資助計劃團隊及關愛隊在地區編織緊密的網絡，承托市民的幸福感，並指民青局將繼續以多管齊下的形式，進一步凝聚社區資源和力量，支援市民的需要。

關則輝於致辭表示，基金作為推動香港社會資本發展的領航者，一直深信社會資本是幸福社區的基石之一，自成立以來，基金及資助計劃團隊一直積極實踐「3C幸福方程式」—即Care（關愛）、 Connection（連結）、Cohesion（凝聚力），為社區注入人情味。

▲ 基金委員會主席關則輝於致辭時指基金資助計劃團隊在過去22年一直積極實踐「3C幸福方程式」。

各界參與 累積社會資本



論壇設主論壇及兩場主題分享，主論壇由香港大學社會工作及社會行政學系教授林一星主講。林一星指出互信、社區參與及團結等社會資本，與社區幸福感息息相關，亦有助促進社區蓬勃發展。他引用多個外地案例作分析及參考，鼓勵不同階層的市民參與，由下而上累積社會資本，建構幸福社區的基石。

▲ 港大社會工作及社會行政學系教授林一星在演講中分享各地建構幸福社區的經驗。

在主論壇的討論環節中，關則輝、香港社會服務聯會業務總監陳文宜及香港聖公會福利協會總幹事劉冼靜儀分享如何就人口老化、房屋等議題，提升社區幸福感。關則輝指出，基金資助計劃團隊一直以不同策略帶動幸福感的元素，例如正向情緒、投入、人際關係、成就感等。他以基金在多個新屋邨推行的資助計劃為例，指出計劃推動居民成為「樓長」，讓居民投入社區服務、與鄰里建立關係，甚至發揮所長幫助其他新入伙居民 ，這些策略有助提升個人成就感，亦為社區注入正能量。

陳文宜指出，推動長者社會參與是銀髮市場的發展機遇，各界可善用樂齡科技提升社會資本效益，讓長者晚年活得幸福；而劉冼靜儀則以過渡性房屋為例，認為對於新社區發展，除了硬件設施外，不同的支援服務及緊密的鄰里網絡亦甚為重要，要軟硬兼施才能有效提升社區幸福感。

▲ 不同界別代表探討如何連結資源，建構幸福社區。

跨界協作 以協同效應編織幸福社區



第一場主題分享以「連結資源 幸福無『界』限」為題，來自商界、醫護界、社福界及關愛隊的代表分享以跨界合作編織幸福社區的成功案例。醫護界代表范寧分享「醫社合作」的經驗，強調跨界協作能整合資源，滿足市民身心社靈健康需求；商界代表李民漢分享如何運用企業資源，例如遍佈全港的店舖網絡、手機應用程式、員工等，協助走失長者及弱勢社群；關愛隊南區隊長彭兆基及荃灣隊長黃偉傑亦分別分享關愛隊在多次緊急事故連結各界，及時支援市民需要的案例。此外，香港仔坊會行政總裁吳綺薇以推行基金資助計劃「家在石排灣E.P.S.」的經驗，引證跨界協作的效益。

▲ 首場主題分享以「連結資源 幸福無『界』限」為題，多個界別代表分享跨界協作的成功經驗。

多元化平台 推動不同年齡層參與



第二場主題分享以「釋放潛力 幸福『齡』距離」為主題，由觀塘民聯會理事長洪錦鉉、國際婦女會主席徐守然、香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群及青年發展委員會委員藍家達剖析青年、婦女及長者對幸福社區的期望，並探討如何推動不同年齡層參與，共建幸福社區。多位嘉賓不約而同指出，希望有更多了解社區資訊的渠道及參與社區的平台，當中樓瑋群建議活用社區空間，例如學校、商場等，打造聚腳點，讓市民參與活動和交流。

▲ 論壇的第二場主題分享以「釋放潛力 幸福『齡』距離」為主題，探討推動不同年齡層參與社區的策略。

「4C方程式」 建構幸福社區



基金委員會副主席沈豪傑於總結時強調，建構幸福社區的鑰匙就是社會資本，更點出基金未來的重點發展方向。他引用關則輝在開幕致辭所提出的「3C幸福方程式」，指出除了關愛、連結及凝聚力之外，第4個C - Co-create（共創） 亦同樣重要，表示基金將繼續推動跨界別合作，結合各界資源、專長和網絡，構建社區守護網。

▲ 社區投資共享基金委員會副主席沈豪傑為論壇總結。

他指出基金過去有不少建構幸福社區的成功經驗，例如以開放校園模式建立居民聚腳點、以「時間銀行」推動互助互惠的氛圍、實踐「醫社共生」理念應對人口老化等。他期望基金繼續推廣及複製這些成功模式，打造更幸福的香港。

(特刊)