新春禮盒2025｜半島推出多款賀年矜貴禮盒　星級名廚特製原隻鮑魚XO醬蘿蔔糕

▲ 半島精品店呈獻多款矜貴賀年禮盒。

蛇年伊始，隨着象徵智慧的瑞蛇靈巧舞動，盤繞滿滿的福運與繁榮。半島精品店「祥蛇獻瑞 福運綿延」新春系列，以匠心臻禮傳遞新春祝福。從糅合傳統風味與創新特色的賀年年糕，到寓意吉祥的精緻美饌，每款都以閃爍蛇鱗如意結圖案禮盒盛載，寄寓新的一年充滿團結、好運與繁榮。

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以半島精品店新春系列迎接這個優雅富饒的新年，共享佳節的吉祥喜慶，開啟豐盛美好的嶄新篇章。查詢及訂購，可於網上訂購半島新春系列 。

半島精品店推出應節年糕喜迎蛇年，備有傳統和新派口味，包括深受歡迎的紅棗薑汁年糕和無花果合桃蜂蜜年糕及原隻鮑魚XO辣椒醬蘿蔔糕，後兩者為星級名廚鄧志強師傅監製的星廚系列，多種口味，必有一款合您心意。此外，更備有雙輝年糕禮盒，盛載傳統及紅棗薑汁年糕各一個。

此外，半島精品店更為大家準備好上乘賀年糖果及各式中式美點。傳統上親友互訪拜年會以糖果招待，祝福新一年有個甜美好開端。多款新春禮品以精美的蛇鱗如意結圖案禮盒盛載，讓您甜甜蜜蜜過好年！除糖果外，更備有各式精選烤焗果仁，送禮自奉皆宜。

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