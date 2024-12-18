  • 20°C
香港時間：20241218日 (三) 17:21

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新春禮盒2025｜半島推出多款賀年矜貴禮盒　星級名廚特製原隻鮑魚XO醬蘿蔔糕

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

半島精品店呈獻多款矜貴賀年禮盒。

蛇年伊始，隨着象徵智慧的瑞蛇靈巧舞動，盤繞滿滿的福運與繁榮。半島精品店「祥蛇獻瑞 福運綿延」新春系列，以匠心臻禮傳遞新春祝福。從糅合傳統風味與創新特色的賀年年糕，到寓意吉祥的精緻美饌，每款都以閃爍蛇鱗如意結圖案禮盒盛載，寄寓新的一年充滿團結、好運與繁榮。

最新影片推介︰

童學園
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

以半島精品店新春系列迎接這個優雅富饒的新年，共享佳節的吉祥喜慶，開啟豐盛美好的嶄新篇章。查詢及訂購，可於網上訂購半島新春系列 。

半島精品店推出應節年糕喜迎蛇年，備有傳統和新派口味，包括深受歡迎的紅棗薑汁年糕和無花果合桃蜂蜜年糕及原隻鮑魚XO辣椒醬蘿蔔糕，後兩者為星級名廚鄧志強師傅監製的星廚系列，多種口味，必有一款合您心意。此外，更備有雙輝年糕禮盒，盛載傳統及紅棗薑汁年糕各一個。

此外，半島精品店更為大家準備好上乘賀年糖果及各式中式美點。傳統上親友互訪拜年會以糖果招待，祝福新一年有個甜美好開端。多款新春禮品以精美的蛇鱗如意結圖案禮盒盛載，讓您甜甜蜜蜜過好年！除糖果外，更備有各式精選烤焗果仁，送禮自奉皆宜。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
15:00 2024/12/14
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
網上買餸｜香港街市推網上買餸APP即日送上門　新會員送$500優惠券/$20加購鮑魚
18:14 2024/12/10
網上買餸｜香港街市推網上買餸APP即日送上門　新會員送$500優惠券/$20加購鮑魚
著數優惠｜yuu聖誕換賞抽獎贏來回機票 綁定信用卡兌換電影禮券
16:39 2024/12/10
著數優惠｜yuu聖誕換賞抽獎贏來回機票 綁定信用卡兌換電影禮券

你可能感興趣

行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
15:00 2024/12/14
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
網上買餸｜香港街市推網上買餸APP即日送上門　新會員送$500優惠券/$20加購鮑魚
18:14 2024/12/10
網上買餸｜香港街市推網上買餸APP即日送上門　新會員送$500優惠券/$20加購鮑魚
著數優惠｜yuu聖誕換賞抽獎贏來回機票 綁定信用卡兌換電影禮券
16:39 2024/12/10
著數優惠｜yuu聖誕換賞抽獎贏來回機票 綁定信用卡兌換電影禮券
網上購物 商場活動 餐廳情報 著數優惠 蘿蔔糕

最高瀏覽

英年早逝｜銷聲匿跡大半年　28歲知名男模驚傳離世　家屬回應消息震撼全網
英年早逝｜銷聲匿跡大半年　28歲知名男模驚傳離世　家屬回應消息震撼全網
健康危機︱南韓影后兼前三星豪門新抱突健康惡化入急症　曾身體疼痛暈倒求助路人：救救我
健康危機︱南韓影后兼前三星豪門新抱突健康惡化入急症　曾身體疼痛暈倒求助路人：救救我
王賢誌破產︱吳家樂稱早聽聞王賢誌欠街數　罕親自揭當年被Vinci暗戀真相
王賢誌破產︱吳家樂稱早聽聞王賢誌欠街數　罕親自揭當年被Vinci暗戀真相
王賢誌破產︱54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男
王賢誌破產︱54歲王賢誌申請破產　首位公開承認同性結婚香港男藝人 自爆曾心動2圈中男
急症室最長等候時間（12月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月18日 時間12:05）