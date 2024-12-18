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開心指數｜港人開心指數跌至7年新低　高達3成受訪者患重度抑鬱症

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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「香港開心D」發布2024年度香港整體開心指數，港人開心指數創7年新低僅5.63分。（「香港開心D」提供圖片）

香港整體開心指數創7年來新低，僅5.63分。和富社會企業旗下的平台「香港開心D」今日（18日）發布2024年度香港整體開心指數，調查團隊以網上問卷形式，在今年7月至8月共收集1,093份問卷。結果顯示，「香港開心指數」以10分為滿分，今年下降至5.63分，比去年的5.88分再下降0.25分，跌至自2018年的新低點。

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每10人就有1人日心情低落

香港個人開心指數創7年來新低，調查顯示每10個香港人就有超過1人，幾乎每天都會感到心情低落、沮喪或絕望；超過一半受訪者有中度至重度的抑鬱情緒症狀，重度抑鬱症更高達三成，比例持續攀升至歷年新高。

調查續指，港人的開心會受外在環境因素影響，2018年港人較不滿意政府施政，其次是政治及社會狀況，但今年香港人明顯最受困擾是「整體經濟狀況」，其次是「政府施政」，這兩方面的滿意度分數最低。

「香港開心D」聯席主席狄志遠表示，25至44年齡組別處於組織家庭階段，大多為照顧者，難免有各樣壓力來源，建議家庭成員間增強溝通，互相協助及理解，改善情緒健康。

狄志遠建議，與家人溝通時可嘗試五種「愛的語言」，包括「服務的行動」、「身體接觸」、「肯定的言語」、「給自己優質的時間」和「接受禮物」。僱主和僱員之間亦應互相尊重、多溝通工作內容，並設立以員工為本的家庭友善工作間及僱傭政策。

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要好好傾訴　亦要保留「me time」

至於市民不滿經濟和政府施政，狄志遠指政府近期解僱表現未如理想的官員，特首亦落區聽取民意，形容是「窩心的舉動」，又期望政府能短時間找到化解財赤的方法，以化解市民的憂慮。

「香港開心D」顧問林清亦指，35至34歲的港人工作忙碌，工作過勞加上家中可能有老幼要照顧，承受多重壓力。林清指，這些人可能疏忽要找傾訴對象的重要性，若然沒有好好傾訴，很容易會有失眠，周而復始會令情況更為惡化。聯席主席陳美娟補充指，抑鬱有傳染性，建議應多找較正能量的朋友傾訴，平日盡量抽時間做運動，增加開心的元素，並爭取自己每天也有「me time」時間，好好放鬆及休息。

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狄志遠 經濟狀況 失眠 壓力 正能量 抑鬱症

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