寫滿愛愛滿瀉︱孩子越大擁抱越少　父母抱一抱勝過千言萬語

▲ 方惠娜建議父母要多擁抱孩子。

【寫滿愛愛滿瀉/育兒】有⼀次兒子看到電視裏戀人親吻的鏡頭，問我們：「爸爸媽媽也這樣嗎？」

我回答他：「是啊，相愛的人都這樣。」

「那現在親⼀個。」兒子說。

「這是大人的隱私哦。」但為了表示情深，我們擁抱了⼀下。孩子們也跑過來，全家抱成⼀團。才發現，我們很久沒在孩子面前擁抱了。我們忙著自我成長，忙著學習育兒知識，唯獨忘記了這種最簡單的情感表達方式。

剛好五年級的女兒學校正在上探究課《如何表達你自己》這個主題，老師邀請我去給孩子們做個小分享，我決定就給孩子們講講關於擁抱的話題。

給孩子們講之前，我問孩子們：「你們如今有經常和家裏人擁抱嗎？」

只有幾個孩子說有，大部分的孩子都搖頭。

「和家裏人擁抱是什麼感覺？」我問。

孩子們有的說溫暖，有的說軟軟的。很多孩子說，不知道。

我給孩子們講了我先生和他父親擁抱的故事。



先生的父親是家裏的權威，在先生心中，父親是個嚴格、刻板、望子成龍的人，尤其是在對孩子的教育上非常上心。先生偷偷給他父親起了個外號叫「老政府」。

先生有四個兄弟姐妹，他排行老幺，哥哥姐姐們都聽話，學習也好，父親對他們都很和藹。偏偏先生最不聽話，打架，成績不好， 是當時有名的「孩子王」，從小就沒少挨父親罵。

先生天不怕地不怕，就怕他的老爸，小時候挨罵後，就抱著家裏的小狗偷偷地哭。

等先生慢慢長大，開始懂事了，他便想證明給他老爸看，他是可以的，於是先生高考時，發奮了一陣，終於考上了大學。



在廣州上大學的第一個假期，先生想回家，當時通訊沒那麼發達，先生就沒有通知家裏人，自己坐大巴回到家了。

那時候回一次家要七八個小時，回到家時，天色已黃昏。

全家見了先生回來，都驚喜地歡呼起來。

先生說：「當時我爸爸看到我，從椅子上激動地站了起來，一個箭步衝了過來，忽然把我抱住，緊緊地摟著我，雙手拍著我的肩膀說，「小子，回來了！｣

從小到大，這可是先生感覺到的父親第一個擁抱啊。先生當時眼眶就紅了。

遲來的父親的擁抱，還有父親的味道，僅僅需要一個擁抱，所有小時候的委屈，對父親威嚴的反感，都在這一刻和解了。

先生說，以前總覺得他爸爸不愛他，現在才知道天下哪有不愛自己孩子的人，只是父母有時不知如何表達罷了。



先生和他父親的第二次擁抱 ，是在他父親彌留之際，說是擁抱，其實是先生抱著他父親。

家公是因病過世的。在醫院，醫生宣告無能為力了，大家決定接他回家。

在回家的車上，先生抱著他父親，淚流滿臉。他說，此時的父親很小很輕，像個小孩一樣。

先生多想父親還是那個大家心目中高高在上的樣子啊，那個說 話大家都不敢不聽的父親，哪怕對他多嚴格都無所謂，只要父親還能活著。

幾天後，家公過世了，這便成了最後一次的擁抱，從此天人永隔。

樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。這是先生心中永遠的遺憾。

跟孩子們分享完先生的故事，我說：「孩子們，我們有愛就要說出來，就要表達出來。我們需要爸爸媽媽的愛，爸爸媽媽其實也需要我們的表白，我們以後多主動和家人擁抱吧。」

孩子們聽得很專注，感覺聽進去了。



那天晚上，女兒纏著要我陪她睡，我抱著她，發覺隨著她一年年長大，我抱她的次數卻越來越少了。

這一夜，我像她小時候哄她入睡時一樣，給她講故事，撫摸她的背，她也告訴了我很多之前沒聽她講過的秘密，原來還有這個好處啊。

多少的說教，都比不過一個擁抱所帶來的親密溝通。

如今作為父母的我們 ，不缺乏獲得育兒知識的來源，不缺乏培養孩子的責任心，不缺乏對孩子的關愛。

我們在他們小的時候抱著他們，愛不釋手，但隨著孩子的一天天長大，我們急於把我們的經驗傳授給他們，急於為他們指一條未來之路 ，反而越來越少有肌膚之親了。或許我們覺得他們長大了，不需要擁抱了，其實，無論什麼年紀，包括愛人，我們的父母，我們都需要擁抱，都會感受到擁抱的溫暖和愛的能量。

如果你很久沒擁抱你的親人，從今天開始這個簡單的動作吧。

如果你不習慣，也沒關係，可以是一個讚賞的眼神，一次心領神會的擊掌，一個小小的點頭理解。

這些，都勝過千言萬語的說教。

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欄名:寫滿愛愛滿瀉

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