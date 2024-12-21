工作過勞｜IT男返新工連踩15日OT想補假遭拒　被上司1句話辣㷫即辭職

【加班／補假／辭職】日本一名IT男入職新工，期間受上司鼓勵而拚命工作，連踩15日OT後幾乎虛脫，欲向上司申請補假遭拒，進一步向上司詢問加班費時，卻被對方一句話辣㷫立即辭職。

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日媒《日刊SPA！》早前報道指，當地一名年約20歲男子獲系統開發公司聘請，進入系統開發部門當一名工程師，未料入職後卻被分配到管理餐飲業收銀後台程式，工作內容變成與客戶溝通處理程式問題。

由於未有派往心儀部門，他在培訓後便鼓起勇氣向上司作出查詢，對方卻表示作出此安排是從客戶角度出發，強調需要「讓你先了解客戶如何使用系統」，表示「是希望你有其他職務的知識」事主覺得合理，亦因此認為上司是為他著想，決定忍耐一段時間、努力工作。

工作過勞｜工事繁忙連踏15日 欲補假遭拒1原因即辭職

結果日本黃金周開始後，公司忽然變得極為繁忙，事主亦被前輩要求加班兼出差，每日朝9晚11，一直到深夜才下班。連踩12日後，當事主以為可以休息時，又被上司要求再加班3日，雖然內心頗為不滿，但他仍按照要求完成了工作。

連續加班15日後，事主已經精疲力盡無法繼續，因此向公司申請補假。未料卻遭上司以「接下來一周可能會有突發事件」而拒絕，他見狀表示可以繼續上班，但亦想了解會否有加班津貼，結果上司卻表示：「我們是按年薪出糧的，沒有加班費」令事主難以接受，拒絕賣命，立即遞信辭職。

工作過勞｜自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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家庭醫生林永和曾受訪稱，過勞死成因複雜，一般而言是因忙碌誘發心臟病或中風等致命隱疾：「有研究顯示，若長期加班及睡眠不足，會增患慢性病風險，令死亡機會增加。」

本港心臟科專科醫生李麗芬曾表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

工作過勞｜職場抑鬱6大症狀

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